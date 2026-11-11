Estrazione Lotto e Superenalotto il mercoledì nella Manovra 2027, secondo il Governo vale 30,5 milioni di euro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il governo Meloni fa cassa con lotterie e gioco d’azzardo. Con la Manovra 2027 verrà introdotta la quinta estrazione settimanale di Lotto e SuperEnalotto, prevista ogni mercoledì. L’obiettivo è di aumentare stabilmente le entrate dello Stato per finanziare altre misure, secondo stime dell’esecutivo il nuovo concorso garantirà 30,5 milioni di euro in più nel 2027. Altre entrate arriveranno dal gioco d’azzardo: la nuova legge di Bilancio prevede di raddoppiare i limiti delle slot machine e l’aumento dell’imposta sulle somme giocate.

Estrazione Lotto e Superenalotto il mercoledì

A partire dal prossimo anno ci sarà una nuova estrazione settimanale di Lotto e SuperEnalotto, ogni mercoledì. È quanto prevede il disegno di Legge di Bilancio 2027 messo a punto dal governo Meloni.

Un’ulteriore occasione di gioco che andrà ad arricchire il calendario settimanale delle estrazioni e a rimpinguare le casse dello Stato. La motivazione alla base del provvedimento è essenzialmente contabile, con la quinta estrazione del Lotto l’esecutivo punta ad ampliare le entrate fiscali per decine di milioni di euro l’anno, risorse utili a finanziare altre misure.

ANSA

Secondo le stime riportate nella relazione tecnica allegata alla Manovra 2027, la misura garantirà 30,5 milioni di euro in più nel 2027, un gettito destinato a salire a 43 milioni annui una volta a regime, a partire dal 2028.

Nel dettaglio, per il primo anno di applicazione sono attesi 15,7 milioni dal Lotto e 14,8 milioni di euro dal SuperEnalotto. A regime, queste entrate saliranno rispettivamente a 20,9 e 22,2 milioni di euro.

Nuova estrazione con la Manovra 2027

La nuova estrazione del Lotto e del SuperEnalotto, la quinta, cadrà di mercoledì e si aggiungerà a quelle già previste il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Di fatto con questo nuovo assetto soltanto il lunedì e la domenica saranno senza estrazioni. Il nuovo concorso coinvolgerà anche i giochi opzionali e complementari.

Fino a pochi anni fa c’erano soltanto tre concorsi alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Nel luglio 2023 è stata introdotta la quarta estrazione del venerdì, inizialmente come misura straordinaria per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, poi resa permanente dal 2025. Visti i risultati ottenuti, ora il governo Meloni aggiunge il quinto concorso.

La legge di Bilancio affida all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di definire le modalità operative per la nuova estrazione con un provvedimento da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il gioco d’azzardo

Non solo Lotto e SuperEnalotto, il governo Meloni vuole fare cassa anche con una serie di micro tasse, tra cui quelle sulle sigarette e sul gioco d’azzardo. Per quanto riguarda il gioco, la Manovra 2027 prevede di raddoppiare i limiti delle slot machine e di aumentare l’imposta sulle somme giocate pagata dagli operatori.

Secondo le stime elaborate da Il Sole 24 Ore, la misura dovrebbe portare nelle casse dello Stato oltre 1,1 miliardi di euro in più nel prossimo triennio.