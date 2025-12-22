Estrazione straordinaria del Superenalotto di oggi lunedì 22 dicembre 2025: a che ora è e il jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi del Superenalotto, le quote e il jackpot
L’estrazione del Superenalotto di martedì 23 dicembre è anticipata a oggi, lunedì 22 dicembre 2025, alle 20:00. Potete trovare su questa pagina tutti i numeri e le quote. La prossima estrazione avverrà
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 20 dicembre.
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 95,5 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
