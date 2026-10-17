Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 17 ottobre 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 17 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 20 ottobre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 41 55 54 35 76 44
- Numero Jolly: 58
- Numero Superstar: 55
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:
- Numero Oro:
- Doppio Oro:
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 114 estrazioni.
|Bari
|85 (74)
|Cagliari
|11 (81)
|Firenze
|66 (114)
|Genova
|21 (96)
|Milano
|26 (57)
|Napoli
|17 (74)
|Palermo
|16 (71)
|Roma
|13 (100)
|Torino
|25 (105)
|Venezia
|67 (77)
|Nazionale
|29 (69)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (22)
|Cagliari
|31 (19)
|Firenze
|56 (20)
|Genova
|43 (22)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (22)
|Roma
|67 (18)
|Torino
|67 (20)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 16 ottobre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 41,9 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: