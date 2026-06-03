Estrazioni Lotto e 10eLotto di oggi mercoledì 3 giugno 2026: numeri vincenti, quote e jackpot

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto di oggi mercoledì 3 giugno 2026 sono concluse. I concorsi di oggi recuperano quelli della giornata di ieri, 2 giugno 2026, sospesi per celebrare la Festa della Repubblica: il SuperEnalotto, invece, verrà recuperato nella giornata di domani, giovedì 4 giugno 2026, assieme ad una nuova estrazione di Lotto e 10eLotto.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 6 49 53 65 25 Cagliari 23 71 63 50 27 Firenze 79 7 61 8 65 Genova 5 48 79 23 16 Milano 15 40 78 47 58 Napoli 37 81 7 34 78 Palermo 36 65 39 69 5 Roma 4 23 53 82 5 Torino 24 40 52 35 81 Venezia 53 85 38 74 67 Nazionale 57 31 74 75 30

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 4 5 6 7 15 23 24 36 37 40 48 49 53 61 63 65 71 79 81 85

Numero Oro: 6

Doppio Oro: 6 49

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 117 estrazioni.

Bari 67 (105) Cagliari 41 (110) Firenze 28 (80) Genova 6 (82) Milano 77 (89) Napoli 40 (117) Palermo 90 (87) Roma 17 (95) Torino 65 (95) Venezia 31 (63) Nazionale 58 (65)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 22 (20) Cagliari 87 (19) Firenze 72 (21) Genova 43 (20) Milano 70 (22) Napoli 9 (21) Palermo 62 (23) Roma 57 (25) Torino 27 (20) Venezia 66 (20) Nazionale 32 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 30 maggio 2026.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: