Estrazioni Lotto e 10eLotto di oggi mercoledì 3 giugno 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto e 10eLotto: vincenti, ritardatari, frequenti e jackpot
Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto di oggi mercoledì 3 giugno 2026 sono concluse. I concorsi di oggi recuperano quelli della giornata di ieri, 2 giugno 2026, sospesi per celebrare la Festa della Repubblica: il SuperEnalotto, invece, verrà recuperato nella giornata di domani, giovedì 4 giugno 2026, assieme ad una nuova estrazione di Lotto e 10eLotto.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|6
|49
|53
|65
|25
|Cagliari
|23
|71
|63
|50
|27
|Firenze
|79
|7
|61
|8
|65
|Genova
|5
|48
|79
|23
|16
|Milano
|15
|40
|78
|47
|58
|Napoli
|37
|81
|7
|34
|78
|Palermo
|36
|65
|39
|69
|5
|Roma
|4
|23
|53
|82
|5
|Torino
|24
|40
|52
|35
|81
|Venezia
|53
|85
|38
|74
|67
|Nazionale
|57
|31
|74
|75
|30
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 4 5 6 7 15 23 24 36 37 40 48 49 53 61 63 65 71 79 81 85
- Numero Oro: 6
- Doppio Oro: 6 49
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 117 estrazioni.
|Bari
|67 (105)
|Cagliari
|41 (110)
|Firenze
|28 (80)
|Genova
|6 (82)
|Milano
|77 (89)
|Napoli
|40 (117)
|Palermo
|90 (87)
|Roma
|17 (95)
|Torino
|65 (95)
|Venezia
|31 (63)
|Nazionale
|58 (65)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|22 (20)
|Cagliari
|87 (19)
|Firenze
|72 (21)
|Genova
|43 (20)
|Milano
|70 (22)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (23)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|27 (20)
|Venezia
|66 (20)
|Nazionale
|32 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 30 maggio 2026.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: