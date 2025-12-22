Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto da Natale all'Epifania, cambiano i giorni tra anticipi e posticipi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tra Natale ed Epifania cambiano i giorni delle estrazioni: Lotto e Superenalotto alternano anticipi e recuperi, con orari speciali alla Vigilia (24 dicembre, estrazione alle 18:30 e chiusura giocate alle 18:00). Previsti slittamenti a cascata tra fine 2025 e inizio 2026. Il 10eLotto continua, ma vanno controllati giorni e orari.

Estrazioni, cosa cambia tra Natale e Epifania

Tra fine dicembre 2025 e inizio gennaio 2026 il calendario delle estrazioni subirà variazioni per le festività. Le regole prevedono che nei giorni festivi non si svolgano concorsi e che le estrazioni mancanti vengano recuperate con anticipi o posticipi, anche in giornate non usuali.

Le modifiche riguardano soprattutto Lotto e Superenalotto, con slittamenti concentrati attorno a Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre), Capodanno (1° gennaio) ed Epifania (6 gennaio).

ANSA Per le festività natalizie cambiano i giorni delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto

In alcuni casi cambiano anche gli orari, in particolare alla Vigilia e a San Silvestro, quando la chiusura delle giocate viene anticipata. Ecco il riepilogo delle date effettive, così da non confondere giorni “ordinari” e concorsi recuperati.

Lotto: estrazioni anticipate e recuperi con orari speciali

Per il Lotto la prima variazione arriva con l’estrazione di Natale: quella prevista per giovedì 25 dicembre viene anticipata a mercoledì 24 dicembre, con estrazione alle ore 18:30. Nella stessa giornata la raccolta delle giocate terminerà alle 18:00.

Nei giorni successivi scattano i recuperi: l’estrazione di venerdì 26 dicembre verrà effettuata sabato 27 dicembre alle ore 20:00. L’estrazione che in calendario sarebbe caduta sabato 27 dicembre verrà invece recuperata lunedì 29 dicembre, sempre alle 20:00. Martedì 30 dicembre resta regolare alle 20:00.

Con l’inizio del 2026, l’estrazione di giovedì 1° gennaio sarà recuperata venerdì 2 gennaio alle 20:00. A catena, l’estrazione di venerdì 2 gennaio slitta a sabato 3 gennaio (20:00) e quella di sabato 3 gennaio a lunedì 5 gennaio (20:00). Per l’Epifania, l’estrazione prevista martedì 6 gennaio verrà recuperata mercoledì 7 gennaio alle 20:00.

Superenalotto e 10eLotto: slittamenti a cascata

Il Superenalotto registra una serie di spostamenti “a cascata” già nella settimana di Natale. Il concorso previsto per martedì 23 dicembre viene anticipato a lunedì 22 dicembre. Quello del 25 dicembre è anticipato a martedì 23 dicembre. Il concorso di venerdì 26 dicembre viene posticipato a sabato 27 dicembre e quello di sabato 27 dicembre slitta a lunedì 29 dicembre.

A Capodanno, il concorso del 1° gennaio verrà recuperato venerdì 2 gennaio. Seguiranno poi gli slittamenti: venerdì 2 gennaio passa a sabato 3 gennaio e sabato 3 gennaio passa a lunedì 5 gennaio. Per l’Epifania, il concorso previsto martedì 6 gennaio viene differito a giovedì 8 gennaio, innescando ulteriori spostamenti: giovedì 8 gennaio slitta a venerdì 9 gennaio e venerdì 9 gennaio slitta a sabato 10 gennaio.

Per quanto riguarda il 10eLotto, le variazioni principali riguardano il calendario delle estrazioni collegate a Lotto e Superenalotto. Attenzione agli orari di chiusura delle giocate nelle giornate pre-festive: il 24 e il 31 dicembre la raccolta termina alle 18:00 e le estrazioni indicate vengono effettuate non prima delle 18:30.