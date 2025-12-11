Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 11 dicembre 2025: numeri ritardatari e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 11 dicembre 2025 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 144 estrazioni.

Bari 20 (99) Cagliari 8 (121) Firenze 42 (130) Genova 73 (87) Milano 89 (71) Napoli 33 (95) Palermo 16 (59) Roma 63 (117) Torino 88 (83) Venezia 71 (89) Nazionale 82 (144)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 49 (20) Cagliari 90 (21) Firenze 21 (19) Genova 20 (20) Milano 86 (24) Napoli 11 (22) Palermo 62 (22) Roma 79 (21) Torino 49 (20) Venezia 45 (25) Nazionale 32 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 9 dicembre.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 89,7 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: