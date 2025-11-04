Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di lunedì 3 novembre 2025: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di lunedì 3 novembre 2025
Di seguito tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di lunedì 3 novembre 2025. Il concorso recuperava quello di sabato 1° novembre, quando le estrazioni sono state sospese per celebrare la Festività di Ognissanti. Dalla giornata di martedì 4 novembre, i concorsi riprendono con la classica cadenza settimanale del martedì, del giovedì, del venerdì e del sabato.
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|80
|28
|11
|67
|50
|Cagliari
|20
|29
|71
|33
|15
|Firenze
|33
|50
|21
|9
|11
|Genova
|32
|15
|90
|9
|23
|Milano
|66
|22
|48
|3
|77
|Napoli
|57
|64
|27
|20
|26
|Palermo
|22
|65
|78
|90
|74
|Roma
|32
|57
|43
|20
|8
|Torino
|74
|80
|66
|54
|1
|Venezia
|1
|75
|82
|13
|11
|Nazionale
|71
|5
|55
|77
|61
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 30 56 80 81 85 87
- Numero Jolly: 67
- Numero Superstar: 2
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 11 15 20 21 22 28 29 32 33 50 57 64 65 66 71 74 75 80 90
- Numero Oro: 80
- Doppio Oro: 80 28
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
