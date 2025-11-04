NOTIZIE
Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di lunedì 3 novembre 2025: numeri vincenti e jackpot

Tutti i numeri usciti nell'estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di lunedì 3 novembre 2025

Aggiornato:

Di seguito tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di lunedì 3 novembre 2025. Il concorso recuperava quello di sabato 1° novembre, quando le estrazioni sono state sospese per celebrare la Festività di Ognissanti. Dalla giornata di martedì 4 novembre, i concorsi riprendono con la classica cadenza settimanale del martedì, del giovedì, del venerdì e del sabato.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 80 28 11 67 50
Cagliari 20 29 71 33 15
Firenze 33 50 21 9 11
Genova 32 15 90 9 23
Milano 66 22 48 3 77
Napoli 57 64 27 20 26
Palermo 22 65 78 90 74
Roma 32 57 43 20 8
Torino 74 80 66 54 1
Venezia 1 75 82 13 11
Nazionale 71 5 55 77 61

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

  • Combinazione vincente: 30 56 80 81 85 87
  • Numero Jolly: 67
  • Numero Superstar: 2

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

  • I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 11 15 20 21 22 28 29 32 33 50 57 64 65 66 71 74 75 80 90
  • Numero Oro: 80
  • Doppio Oro: 80 28

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere:

vittoria-superenalotto ANSA

