Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di lunedì 3 novembre 2025: numeri vincenti e jackpot

Di seguito tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di lunedì 3 novembre 2025. Il concorso recuperava quello di sabato 1° novembre, quando le estrazioni sono state sospese per celebrare la Festività di Ognissanti. Dalla giornata di martedì 4 novembre, i concorsi riprendono con la classica cadenza settimanale del martedì, del giovedì, del venerdì e del sabato.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 80 28 11 67 50 Cagliari 20 29 71 33 15 Firenze 33 50 21 9 11 Genova 32 15 90 9 23 Milano 66 22 48 3 77 Napoli 57 64 27 20 26 Palermo 22 65 78 90 74 Roma 32 57 43 20 8 Torino 74 80 66 54 1 Venezia 1 75 82 13 11 Nazionale 71 5 55 77 61

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 30 56 80 81 85 87

Numero Jolly: 67

Numero Superstar: 2

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 11 15 20 21 22 28 29 32 33 50 57 64 65 66 71 74 75 80 90

Numero Oro: 80

Doppio Oro: 80 28

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

