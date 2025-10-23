NOTIZIE
Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi 23 ottobre 2025: numeri vincenti, quote, jackpot

Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot

Pubblicato:

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 23 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 24 ottobre 2025.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 81 19 12 57 40
Cagliari 20 69 66 49 48
Firenze 39 15 41 70 69
Genova 59 83 42 7 8
Milano 42 25 2 14 68
Napoli 29 28 38 56 82
Palermo 8 28 32 90 74
Roma 48 7 32 55 34
Torino 31 85 24 54 87
Venezia 86 72 67 69 34
Nazionale 67 32 58 81 34

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

  • Combinazione vincente: 29 42 7 68 62 73
  • Numero Jolly: 26
  • Numero Superstar: 21

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

  • I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 7 8 12 15 19 20 25 28 29 31 39 42 48 59 69 72 81 83 85 86
  • Numero Oro: 81
  • Doppio Oro: 81 19

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 116 estrazioni.

Bari 31 (74)
Cagliari 8 (93)
Firenze 42 (103)
Genova 73 (59)
Milano 47 (73)
Napoli 33 (67)
Palermo 59 (97)
Roma 63 (89)
Torino 4 (83)
Venezia 16 (80)
Nazionale 82 (116)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 62 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 49 (19)
Cagliari 90 (20)
Firenze 21 (19)
Genova 74 (18)
Milano 86 (24)
Napoli 9 (21)
Palermo 62 (24)
Roma 57 (22)
Torino 49 (19)
Venezia 45 (20)
Nazionale 67 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 21 ottobre 2025.

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

  • 2.393.493 euro con i premi del Superenalotto;
  • 937.593 euro con i premi Superstar;
  • 523.634 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 3 54.641,30 €
Punti 4 410 406,28 €
Punti 3 17.303 29,02 €
Punti 2 283.793 5,50 €

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 67,9 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere:

