Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 23 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 24 ottobre 2025.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 81 19 12 57 40 Cagliari 20 69 66 49 48 Firenze 39 15 41 70 69 Genova 59 83 42 7 8 Milano 42 25 2 14 68 Napoli 29 28 38 56 82 Palermo 8 28 32 90 74 Roma 48 7 32 55 34 Torino 31 85 24 54 87 Venezia 86 72 67 69 34 Nazionale 67 32 58 81 34

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 29 42 7 68 62 73

Numero Jolly: 26

Numero Superstar: 21

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 7 8 12 15 19 20 25 28 29 31 39 42 48 59 69 72 81 83 85 86

Numero Oro: 81

Doppio Oro: 81 19

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 116 estrazioni.

Bari 31 (74) Cagliari 8 (93) Firenze 42 (103) Genova 73 (59) Milano 47 (73) Napoli 33 (67) Palermo 59 (97) Roma 63 (89) Torino 4 (83) Venezia 16 (80) Nazionale 82 (116)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 62 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 49 (19) Cagliari 90 (20) Firenze 21 (19) Genova 74 (18) Milano 86 (24) Napoli 9 (21) Palermo 62 (24) Roma 57 (22) Torino 49 (19) Venezia 45 (20) Nazionale 67 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 21 ottobre 2025.

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.393.493 euro con i premi del Superenalotto;

937.593 euro con i premi Superstar;

523.634 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 3 54.641,30 € Punti 4 410 406,28 € Punti 3 17.303 29,02 € Punti 2 283.793 5,50 €

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 67,9 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

