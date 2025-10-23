Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi 23 ottobre 2025: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 23 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 24 ottobre 2025.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|81
|19
|12
|57
|40
|Cagliari
|20
|69
|66
|49
|48
|Firenze
|39
|15
|41
|70
|69
|Genova
|59
|83
|42
|7
|8
|Milano
|42
|25
|2
|14
|68
|Napoli
|29
|28
|38
|56
|82
|Palermo
|8
|28
|32
|90
|74
|Roma
|48
|7
|32
|55
|34
|Torino
|31
|85
|24
|54
|87
|Venezia
|86
|72
|67
|69
|34
|Nazionale
|67
|32
|58
|81
|34
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 29 42 7 68 62 73
- Numero Jolly: 26
- Numero Superstar: 21
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 7 8 12 15 19 20 25 28 29 31 39 42 48 59 69 72 81 83 85 86
- Numero Oro: 81
- Doppio Oro: 81 19
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 116 estrazioni.
|Bari
|31 (74)
|Cagliari
|8 (93)
|Firenze
|42 (103)
|Genova
|73 (59)
|Milano
|47 (73)
|Napoli
|33 (67)
|Palermo
|59 (97)
|Roma
|63 (89)
|Torino
|4 (83)
|Venezia
|16 (80)
|Nazionale
|82 (116)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 62 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|49 (19)
|Cagliari
|90 (20)
|Firenze
|21 (19)
|Genova
|74 (18)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (24)
|Roma
|57 (22)
|Torino
|49 (19)
|Venezia
|45 (20)
|Nazionale
|67 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 21 ottobre 2025.
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.393.493 euro con i premi del Superenalotto;
- 937.593 euro con i premi Superstar;
- 523.634 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|3
|54.641,30 €
|Punti 4
|410
|406,28 €
|Punti 3
|17.303
|29,02 €
|Punti 2
|283.793
|5,50 €
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 67,9 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
