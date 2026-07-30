Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 30 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 68 87 56 61 24 Cagliari 87 73 60 89 10 Firenze 63 39 8 73 61 Genova 40 11 48 26 87 Milano 19 83 16 63 49 Napoli 50 19 83 39 80 Palermo 57 35 3 46 32 Roma 64 78 3 38 46 Torino 72 69 56 85 41 Venezia 42 9 36 43 48 Nazionale 55 33 80 70 25

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 138 estrazioni.

Bari 67 (138) Cagliari 19 (69) Firenze 53 (74) Genova 63 (79) Milano 65 (83) Napoli 70 (73) Palermo 53 (75) Roma 73 (58) Torino 37 (74) Venezia 31 (96) Nazionale 49 (95)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 24 (23) Cagliari 59 (20) Firenze 15 (22) Genova 43 (22) Milano 19 (19) Napoli 16 (24) Palermo 26 (22) Roma 67 (20) Torino 35 (20) Venezia 85 (21) Nazionale 68 (19)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 28 luglio.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 201,4 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: