Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 30 luglio 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 30 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|68
|87
|56
|61
|24
|Cagliari
|87
|73
|60
|89
|10
|Firenze
|63
|39
|8
|73
|61
|Genova
|40
|11
|48
|26
|87
|Milano
|19
|83
|16
|63
|49
|Napoli
|50
|19
|83
|39
|80
|Palermo
|57
|35
|3
|46
|32
|Roma
|64
|78
|3
|38
|46
|Torino
|72
|69
|56
|85
|41
|Venezia
|42
|9
|36
|43
|48
|Nazionale
|55
|33
|80
|70
|25
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente:
- Numero Jolly:
- Numero Superstar:
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:
- Numero Oro:
- Doppio Oro:
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 138 estrazioni.
|Bari
|67 (138)
|Cagliari
|19 (69)
|Firenze
|53 (74)
|Genova
|63 (79)
|Milano
|65 (83)
|Napoli
|70 (73)
|Palermo
|53 (75)
|Roma
|73 (58)
|Torino
|37 (74)
|Venezia
|31 (96)
|Nazionale
|49 (95)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|59 (20)
|Firenze
|15 (22)
|Genova
|43 (22)
|Milano
|19 (19)
|Napoli
|16 (24)
|Palermo
|26 (22)
|Roma
|67 (20)
|Torino
|35 (20)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|68 (19)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 28 luglio.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 201,4 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: