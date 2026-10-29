Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 29 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 30 ottobre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 28 19 52 20 46 Cagliari 21 63 52 31 26 Firenze 86 15 6 28 25 Genova 35 59 20 34 30 Milano 54 47 64 48 30 Napoli 15 2 46 88 49 Palermo 64 66 68 71 28 Roma 47 32 22 90 36 Torino 73 61 10 24 59 Venezia 54 60 33 20 14 Nazionale 6 53 88 72 81

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 41 13 77 60 20 85

Numero Jolly: 44

Numero Superstar: 60

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 6 15 19 20 21 28 32 35 47 52 54 59 60 61 63 64 66 73 86

Numero Oro: 28

Doppio Oro: 28 19

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 111 estrazioni.

Bari 85 (80) Cagliari 11 (87) Firenze 46 (63) Genova 21 (102) Milano 26 (63) Napoli 17 (80) Palermo 67 (69) Roma 13 (106) Torino 25 (111) Venezia 60 (69) Nazionale 29 (75)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 14 sulla ruota di Palermo, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 24 (23) Cagliari 23 (19) Firenze 72 (19) Genova 43 (22) Milano 19 (20) Napoli 7 (21) Palermo 14 (24) Roma 66 (18) Torino 21 (21) Venezia 85 (21) Nazionale 18 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di 27 ottobre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 46,6 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: