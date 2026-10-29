Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 29 ottobre 2026: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 29 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 30 ottobre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|28
|19
|52
|20
|46
|Cagliari
|21
|63
|52
|31
|26
|Firenze
|86
|15
|6
|28
|25
|Genova
|35
|59
|20
|34
|30
|Milano
|54
|47
|64
|48
|30
|Napoli
|15
|2
|46
|88
|49
|Palermo
|64
|66
|68
|71
|28
|Roma
|47
|32
|22
|90
|36
|Torino
|73
|61
|10
|24
|59
|Venezia
|54
|60
|33
|20
|14
|Nazionale
|6
|53
|88
|72
|81
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 41 13 77 60 20 85
- Numero Jolly: 44
- Numero Superstar: 60
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 6 15 19 20 21 28 32 35 47 52 54 59 60 61 63 64 66 73 86
- Numero Oro: 28
- Doppio Oro: 28 19
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 111 estrazioni.
|Bari
|85 (80)
|Cagliari
|11 (87)
|Firenze
|46 (63)
|Genova
|21 (102)
|Milano
|26 (63)
|Napoli
|17 (80)
|Palermo
|67 (69)
|Roma
|13 (106)
|Torino
|25 (111)
|Venezia
|60 (69)
|Nazionale
|29 (75)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 14 sulla ruota di Palermo, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|23 (19)
|Firenze
|72 (19)
|Genova
|43 (22)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (24)
|Roma
|66 (18)
|Torino
|21 (21)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di 27 ottobre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 46,6 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: