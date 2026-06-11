Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 11 giugno 2026: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 11 giugno 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 12 giugno 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|53
|23
|77
|51
|86
|Cagliari
|56
|76
|85
|17
|83
|Firenze
|64
|3
|85
|23
|69
|Genova
|56
|81
|32
|38
|28
|Milano
|42
|87
|40
|53
|50
|Napoli
|10
|59
|86
|90
|33
|Palermo
|76
|59
|28
|24
|6
|Roma
|76
|55
|69
|15
|74
|Torino
|24
|79
|44
|62
|64
|Venezia
|89
|3
|23
|37
|10
|Nazionale
|34
|32
|46
|22
|69
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 40 22 7 44 87 21
- Numero Jolly: 53
- Numero Superstar: 83
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 3 10 23 24 32 40 42 53 55 56 59 64 76 77 79 81 85 86 87 89
- Numero Oro: 53
- Doppio Oro: 53 23
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 120 estrazioni.
|Bari
|67 (110)
|Cagliari
|41 (115)
|Firenze
|3 (59)
|Genova
|3 (71)
|Milano
|77 (94)
|Napoli
|40 (122)
|Palermo
|12 (69)
|Roma
|77 (65)
|Torino
|49 (99)
|Venezia
|31 (68)
|Nazionale
|58 (70)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 16 sulla ruota Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (20)
|Cagliari
|87 (18)
|Firenze
|72 (22)
|Genova
|79 (20)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|16 (24)
|Palermo
|26 (23)
|Roma
|57 (21)
|Torino
|84 (19)
|Venezia
|53 (21)
|Nazionale
|32 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 9 giugno.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 177,5 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: