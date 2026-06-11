Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 11 giugno 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 12 giugno 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 53 23 77 51 86 Cagliari 56 76 85 17 83 Firenze 64 3 85 23 69 Genova 56 81 32 38 28 Milano 42 87 40 53 50 Napoli 10 59 86 90 33 Palermo 76 59 28 24 6 Roma 76 55 69 15 74 Torino 24 79 44 62 64 Venezia 89 3 23 37 10 Nazionale 34 32 46 22 69

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 40 22 7 44 87 21

Numero Jolly: 53

Numero Superstar: 83

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 3 10 23 24 32 40 42 53 55 56 59 64 76 77 79 81 85 86 87 89

Numero Oro: 53

Doppio Oro: 53 23

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 120 estrazioni.

Bari 67 (110) Cagliari 41 (115) Firenze 3 (59) Genova 3 (71) Milano 77 (94) Napoli 40 (122) Palermo 12 (69) Roma 77 (65) Torino 49 (99) Venezia 31 (68) Nazionale 58 (70)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 16 sulla ruota Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 24 (20) Cagliari 87 (18) Firenze 72 (22) Genova 79 (20) Milano 19 (20) Napoli 16 (24) Palermo 26 (23) Roma 57 (21) Torino 84 (19) Venezia 53 (21) Nazionale 32 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 9 giugno.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 177,5 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: