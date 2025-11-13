Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 13 novembre 2025 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 120 estrazioni.

Bari 20 (84) Cagliari 8 (105) Firenze 42 (115) Genova 73 (71) Milano 46 (67) Napoli 33 (79) Palermo 16 (49) Roma 63 (101) Torino 4 (95) Venezia 16 (92) Nazionale 82 (128)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 33 (20) Cagliari 20 (21) Firenze 21 (22) Genova 59 (20) Milano 86 (23) Napoli 9 (21) Palermo 62 (22) Roma 57 (24) Torino 27 (20) Venezia 45 (19) Nazionale 81 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 11 novembre 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 77,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

