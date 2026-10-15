Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 15 ottobre 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 15 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 16 ottobre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|87
|43
|79
|90
|1
|Cagliari
|50
|81
|66
|56
|12
|Firenze
|25
|37
|26
|82
|81
|Genova
|43
|10
|47
|86
|75
|Milano
|14
|82
|85
|33
|69
|Napoli
|50
|65
|4
|28
|8
|Palermo
|33
|34
|69
|80
|14
|Roma
|8
|51
|61
|19
|16
|Torino
|59
|55
|78
|11
|1
|Venezia
|62
|7
|17
|1
|5
|Nazionale
|11
|67
|58
|51
|78
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 80 49 77 16 46 24
- Numero Jolly: 53
- Numero Superstar: 52
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 7 8 10 14 25 33 34 37 43 50 51 55 59 62 65 66 79 81 82 87
- Numero Oro: 87
- Doppio Oro: 87 43
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.421.232 euro con i premi del Superenalotto;
- 774.747 euro con i premi Superstar;
- 530.277 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|10
|16.576,09 €
|Punti 4
|570
|297,50 €
|Punti 3
|17.939
|28,37 €
|Punti 2
|283.118
|5,57 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 112 estrazioni.
|Bari
|85 (72)
|Cagliari
|11 (79)
|Firenze
|66 (112)
|Genova
|21 (94)
|Milano
|26 (55)
|Napoli
|17 (72)
|Palermo
|16 (69)
|Roma
|13 (98)
|Torino
|25 (103)
|Venezia
|67 (75)
|Nazionale
|29 (67)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 18 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (22)
|Cagliari
|31 (19)
|Firenze
|56 (20)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (21)
|Roma
|67 (18)
|Torino
|67 (20)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 13 ottobre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 40,3 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: