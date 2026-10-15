Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 15 ottobre 2026: numeri vincenti, quote, jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 15 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 16 ottobre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 87 43 79 90 1 Cagliari 50 81 66 56 12 Firenze 25 37 26 82 81 Genova 43 10 47 86 75 Milano 14 82 85 33 69 Napoli 50 65 4 28 8 Palermo 33 34 69 80 14 Roma 8 51 61 19 16 Torino 59 55 78 11 1 Venezia 62 7 17 1 5 Nazionale 11 67 58 51 78

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 80 49 77 16 46 24

Numero Jolly: 53

Numero Superstar: 52

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 7 8 10 14 25 33 34 37 43 50 51 55 59 62 65 66 79 81 82 87

Numero Oro: 87

Doppio Oro: 87 43

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.421.232 euro con i premi del Superenalotto;

774.747 euro con i premi Superstar;

530.277 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 10 16.576,09 € Punti 4 570 297,50 € Punti 3 17.939 28,37 € Punti 2 283.118 5,57 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 112 estrazioni.

Bari 85 (72) Cagliari 11 (79) Firenze 66 (112) Genova 21 (94) Milano 26 (55) Napoli 17 (72) Palermo 16 (69) Roma 13 (98) Torino 25 (103) Venezia 67 (75) Nazionale 29 (67)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 18 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 24 (22) Cagliari 31 (19) Firenze 56 (20) Genova 43 (21) Milano 19 (20) Napoli 7 (21) Palermo 14 (21) Roma 67 (18) Torino 67 (20) Venezia 85 (21) Nazionale 18 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 13 ottobre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 40,3 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: