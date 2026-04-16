Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 16 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 16 aprile 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 17 marzo 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|17
|71
|26
|6
|73
|Cagliari
|35
|72
|4
|61
|78
|Firenze
|22
|30
|46
|57
|81
|Genova
|77
|48
|17
|59
|64
|Milano
|90
|2
|32
|8
|57
|Napoli
|4
|71
|12
|77
|76
|Palermo
|42
|87
|7
|24
|56
|Roma
|32
|67
|3
|44
|38
|Torino
|25
|48
|17
|9
|50
|Venezia
|15
|81
|10
|3
|86
|Nazionale
|76
|20
|38
|59
|80
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 9 38 44 54 11 12
- Numero Jolly: 60
- Numero Superstar: 39
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 4 15 17 22 25 26 30 32 35 42 46 48 67 71 72 77 81 87 90
- Numero Oro: 17
- Doppio Oro: 17 71
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 95 estrazioni.
|Bari
|41 (95)
|Cagliari
|41 (73)
|Firenze
|47 (85)
|Genova
|70 (73)
|Milano
|45 (85)
|Napoli
|40 (80)
|Palermo
|46 (77)
|Roma
|80 (78)
|Torino
|65 (58)
|Venezia
|65 (66)
|Nazionale
|22 (87)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|22 (20)
|Cagliari
|87 (19)
|Firenze
|72 (21)
|Genova
|43 (20)
|Milano
|70 (22)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (23)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|27 (20)
|Venezia
|66 (20)
|Nazionale
|32 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 14 aprile 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 150 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: