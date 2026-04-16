Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 16 aprile 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 17 marzo 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 17 71 26 6 73 Cagliari 35 72 4 61 78 Firenze 22 30 46 57 81 Genova 77 48 17 59 64 Milano 90 2 32 8 57 Napoli 4 71 12 77 76 Palermo 42 87 7 24 56 Roma 32 67 3 44 38 Torino 25 48 17 9 50 Venezia 15 81 10 3 86 Nazionale 76 20 38 59 80

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 9 38 44 54 11 12

Numero Jolly: 60

Numero Superstar: 39

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 4 15 17 22 25 26 30 32 35 42 46 48 67 71 72 77 81 87 90

Numero Oro: 17

Doppio Oro: 17 71

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 95 estrazioni.

Bari 41 (95) Cagliari 41 (73) Firenze 47 (85) Genova 70 (73) Milano 45 (85) Napoli 40 (80) Palermo 46 (77) Roma 80 (78) Torino 65 (58) Venezia 65 (66) Nazionale 22 (87)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 22 (20) Cagliari 87 (19) Firenze 72 (21) Genova 43 (20) Milano 70 (22) Napoli 9 (21) Palermo 62 (23) Roma 57 (25) Torino 27 (20) Venezia 66 (20) Nazionale 32 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 14 aprile 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 150 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: