Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 16 luglio 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: vincenti, ritardatari, frequenti e jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 16 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 142 estrazioni.
|Bari
|67 (130)
|Cagliari
|19 (61)
|Firenze
|53 (66)
|Genova
|63 (71)
|Milano
|65 (75)
|Napoli
|40 (142)
|Palermo
|61 (70)
|Roma
|66 (61)
|Torino
|49 (119)
|Venezia
|31 (88)
|Nazionale
|49 (87)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso. Anche il 24 sulla ruota di Bari è uscito per lo stesso numero di estrazioni.
|Bari
|24 (24)
|Cagliari
|59 (19)
|Firenze
|72 (22)
|Genova
|17 (21)
|Milano
|68 (17)
|Napoli
|16 (24)
|Palermo
|26 (23)
|Roma
|67 (19)
|Torino
|5 (20)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|32 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 14 luglio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 194,5 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere:
– – – – – – – – – -POST ESTRAZIONI———-
sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di XXX giugno 2026.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|Cagliari
|Firenze
|Genova
|Milano
|Napoli
|Palermo
|Roma
|Torino
|Venezia
|Nazionale
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente:
- Numero Jolly:
- Numero Superstar:
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:
- Numero Oro:
- Doppio Oro:
ALTRI PARAGRAFI