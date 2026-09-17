Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 17 settembre 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 17 settembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 18 settembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
- Bari: 11 – 37 – 71 – 88 – 54
- Cagliari: 66 – 38 – 51 – 42 – 69
- Firenze: 51 – 2 – 79 – 25 – 75
- Genova: 49 – 66 – 84 – 51 – 8
- Milano: 25 – 2 – 85 – 90 – 5
- Napoli: 56 – 64 – 84 – 41 – 33
- Palermo: 35 – 21 – 11 – 64 – 72
- Roma: 83 – 36 – 81 – 10 – 22
- Torino: 68 – 7 – 3 – 37 – 27
- Venezia: 81 – 31 – 61 – 33 – 6
- Nazionale: 73 – 45 – 69 – 48 – 34
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 6 – 7 – 13 – 35 – 46 – 54
- Numero Jolly: 21
- Numero Superstar: 51
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 – 7 – 11 – 21 – 25 – 31 – 35 – 36 – 37 – 38 – 49 – 51 – 56 – 64 – 66 – 68 – 71 – 79 – 81 – 83
- Numero Oro: 11
- Doppio Oro: 11 – 37
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.693.196 euro con i premi del Superenalotto;
- 936.598 euro con i premi Superstar;
- 538.497 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|2
|84.597,61 €
|Punti 4
|610
|282,51 €
|Punti 3
|23.338
|22,22 €
|Punti 2
|385.296
|5,00 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 95 estrazioni.
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 16 settembre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 28,8 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: