Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 17 settembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 18 settembre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari: 11 – 37 – 71 – 88 – 54

Cagliari: 66 – 38 – 51 – 42 – 69

Firenze: 51 – 2 – 79 – 25 – 75

Genova: 49 – 66 – 84 – 51 – 8

Milano: 25 – 2 – 85 – 90 – 5

Napoli: 56 – 64 – 84 – 41 – 33

Palermo: 35 – 21 – 11 – 64 – 72

Roma: 83 – 36 – 81 – 10 – 22

Torino: 68 – 7 – 3 – 37 – 27

Venezia: 81 – 31 – 61 – 33 – 6

Nazionale: 73 – 45 – 69 – 48 – 34

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 6 – 7 – 13 – 35 – 46 – 54

Numero Jolly: 21

Numero Superstar: 51

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 – 7 – 11 – 21 – 25 – 31 – 35 – 36 – 37 – 38 – 49 – 51 – 56 – 64 – 66 – 68 – 71 – 79 – 81 – 83

Numero Oro: 11

Doppio Oro: 11 – 37

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.693.196 euro con i premi del Superenalotto;

936.598 euro con i premi Superstar;

538.497 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 2 84.597,61 € Punti 4 610 282,51 € Punti 3 23.338 22,22 € Punti 2 385.296 5,00 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 95 estrazioni.

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 16 settembre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 28,8 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: