Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 18 dicembre 2025: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 18 dicembre 2025 sono concluse.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|72
|48
|90
|14
|52
|Cagliari
|11
|78
|87
|47
|53
|Firenze
|50
|8
|32
|71
|74
|Genova
|20
|18
|9
|76
|7
|Milano
|13
|34
|68
|7
|16
|Napoli
|75
|61
|50
|16
|10
|Palermo
|32
|44
|38
|16
|70
|Roma
|13
|67
|32
|44
|69
|Torino
|45
|56
|49
|37
|63
|Venezia
|81
|19
|30
|79
|36
|Nazionale
|21
|85
|89
|35
|77
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 7 28 63 69 73 77
- Numero Jolly: 64
- Numero Superstar: 14
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 8 11 13 18 19 20 32 34 44 45 48 50 61 64 67 72 75 78 81 90
- Numero Oro: 72
- Doppio Oro: 72 48
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 135 estrazioni.
|Bari
|20 (104)
|Cagliari
|19 (86)
|Firenze
|42 (135)
|Genova
|73 (91)
|Milano
|73 (67)
|Napoli
|58 (88)
|Palermo
|16 (69)
|Roma
|6 (72)
|Torino
|88 (87)
|Venezia
|71 (93)
|Nazionale
|59 (124)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Roma, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (21)
|Cagliari
|20 (20)
|Firenze
|21 (22)
|Genova
|59 (21)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|27 (20)
|Palermo
|25 (22)
|Roma
|57 (24)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|81 (18)
|Nazionale
|81 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 16 dicembre.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 92,9 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
