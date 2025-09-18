Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 18 settembre 2025: numeri ritardatari e jackpot
Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 18 settembre 2025: i numeri ritardatari prima dell'estrazione e il jackpot della sestina vincente
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 18 settembre 2025, avverranno a partire dalle ore 20.
I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.
Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 74 sulla ruota di Milano, che non esce da ben 136 estrazioni.
|Bari
|82 (85)
|Cagliari
|42 (94)
|Firenze
|34 (95)
|Genova
|2 (107)
|Milano
|74 (136)
|Napoli
|44 (64)
|Palermo
|59 (75)
|Roma
|63 (67)
|Torino
|7 (65)
|Venezia
|89 (110)
|Nazionale
|82 (94)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|67 (22)
|Cagliari
|2 (21)
|Firenze
|51 (21)
|Genova
|54 (21)
|Milano
|27 (19)
|Napoli
|43 (19)
|Palermo
|82 (19)
|Roma
|12 (21)
|Torino
|37 (19)
|Venezia
|39 (22)
|Nazionale
|10 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di martedì 16 settembre 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 52,6 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
