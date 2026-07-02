Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 2 luglio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 2 giugno 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 134 estrazioni.

Bari 67 (122) Cagliari 19 (53) Firenze 17 (66) Genova 4 (76) Milano 63 (71) Napoli 40 (134) Palermo 61 (62) Roma 77 (77) Torino 49 (111) Venezia 31 (80) Nazionale 49 (79)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 22 (20) Cagliari 87 (19) Firenze 72 (21) Genova 43 (20) Milano 70 (22) Napoli 9 (21) Palermo 62 (23) Roma 57 (25) Torino 27 (20) Venezia 66 (20) Nazionale 32 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 30 giugno 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 187,5 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: