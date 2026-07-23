Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 23 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 146 estrazioni.

Bari 67 (134) Cagliari 19 (65) Firenze 53 (70) Genova 63 (75) Milano 65 (79) Napoli 40 (146) Palermo 61 (74) Roma 73 (54) Torino 37 (70) Venezia 31 (92) Nazionale 49 (91)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 24 (23) Cagliari 59 (20) Firenze 72 (21) Genova 43 (21) Milano 86 (17) Napoli 16 (25) Palermo 26 (22) Roma 67 (19) Torino 35 (20) Venezia 85 (22) Nazionale 32 (20)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 21 luglio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 197,9 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: