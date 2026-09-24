Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 24 settembre 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 24 settembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 25 settembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|8
|59
|41
|67
|56
|Cagliari
|57
|66
|71
|70
|42
|Firenze
|75
|15
|49
|21
|13
|Genova
|76
|2
|63
|14
|81
|Milano
|78
|29
|86
|53
|52
|Napoli
|10
|29
|60
|12
|72
|Palermo
|80
|25
|51
|20
|17
|Roma
|70
|1
|47
|69
|64
|Torino
|74
|18
|6
|75
|16
|Venezia
|51
|54
|42
|57
|6
|Nazionale
|2
|66
|15
|11
|22
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 1 – 28 – 31 – 50 – 63 – 85
- Numero Jolly: 86
- Numero Superstar: 48
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 – 2 – 8 – 10 – 15 – 18 – 25 – 29 – 41 – 51 – 54 – 57 – 59 – 66 – 70 – 74 – 75 – 76 – 78 – 80
- Numero Oro: 8
- Doppio Oro: 8 – 59
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 170 estrazioni.
|Bari
|67 (170)
|Cagliari
|11 (67)
|Firenze
|66 (100)
|Genova
|21 (82)
|Milano
|57 (74)
|Napoli
|11 (74)
|Palermo
|83 (99)
|Roma
|68 (78)
|Torino
|13 (86)
|Venezia
|68 (68)
|Nazionale
|85 (72)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 22 settembre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 31,1 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra monstre di 223 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 11 settembre 2025 a La Valletta Brianza (provincia di Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: