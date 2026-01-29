Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 29 gennaio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 30 gennaio 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 52 71 81 90 43 Cagliari 75 28 2 58 15 Firenze 73 57 22 69 86 Genova 29 48 39 60 56 Milano 3 50 69 14 90 Napoli 73 42 85 67 12 Palermo 68 72 23 66 9 Roma 20 26 19 66 56 Torino 75 4 81 14 64 Venezia 12 15 64 67 30 Nazionale 64 80 85 33 75

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 29 30 34 56 66 80

Numero Jolly: 88

Numero Superstar: 11

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 3 4 12 15 20 26 28 29 42 48 50 52 57 68 71 72 73 75 81

Numero Oro: 52

Doppio Oro: 52 71

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.615.762 euro con i premi del Superenalotto;

1.134.229 euro con i premi Superstar;

574.902 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 2 89.599,47 € Punti 4 412 442,00 € Punti 3 16.589 33,09 € Punti 2 283.782 6,01 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 159 estrazioni.

Bari 20 (128) Cagliari 55 (102) Firenze 42 (159) Genova 34 (89) Milano 50 (88) Napoli 3 (76) Palermo 57 (72) Roma 81 (68) Torino 89 (110) Venezia 24 (74) Nazionale 37 (91)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (20) Cagliari 69 (18) Firenze 21 (20) Genova 59 (18) Milano 70 (25) Napoli 9 (21) Palermo 62 (21) Roma 57 (25) Torino 59 (20) Venezia 19 (18) Nazionale 18 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 27 gennaio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 112,5 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

