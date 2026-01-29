Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 29 gennaio 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 29 gennaio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 30 gennaio 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|52
|71
|81
|90
|43
|Cagliari
|75
|28
|2
|58
|15
|Firenze
|73
|57
|22
|69
|86
|Genova
|29
|48
|39
|60
|56
|Milano
|3
|50
|69
|14
|90
|Napoli
|73
|42
|85
|67
|12
|Palermo
|68
|72
|23
|66
|9
|Roma
|20
|26
|19
|66
|56
|Torino
|75
|4
|81
|14
|64
|Venezia
|12
|15
|64
|67
|30
|Nazionale
|64
|80
|85
|33
|75
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 29 30 34 56 66 80
- Numero Jolly: 88
- Numero Superstar: 11
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 3 4 12 15 20 26 28 29 42 48 50 52 57 68 71 72 73 75 81
- Numero Oro: 52
- Doppio Oro: 52 71
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.615.762 euro con i premi del Superenalotto;
- 1.134.229 euro con i premi Superstar;
- 574.902 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|2
|89.599,47 €
|Punti 4
|412
|442,00 €
|Punti 3
|16.589
|33,09 €
|Punti 2
|283.782
|6,01 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 159 estrazioni.
|Bari
|20 (128)
|Cagliari
|55 (102)
|Firenze
|42 (159)
|Genova
|34 (89)
|Milano
|50 (88)
|Napoli
|3 (76)
|Palermo
|57 (72)
|Roma
|81 (68)
|Torino
|89 (110)
|Venezia
|24 (74)
|Nazionale
|37 (91)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 27 gennaio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 112,5 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: