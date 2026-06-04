Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 giugno 2026: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 4 giugno 2026.
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 4 giugno 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 5 giugno 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|78
|89
|73
|50
|28
|Cagliari
|2
|59
|30
|60
|9
|Firenze
|62
|56
|28
|72
|23
|Genova
|20
|14
|19
|32
|24
|Milano
|25
|30
|78
|72
|40
|Napoli
|33
|69
|25
|17
|26
|Palermo
|63
|24
|82
|1
|8
|Roma
|21
|17
|23
|71
|31
|Torino
|2
|76
|71
|58
|72
|Venezia
|58
|48
|51
|78
|67
|Nazionale
|89
|53
|61
|62
|15
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 75 12 43 33 74 55
- Numero Jolly: 70
- Numero Superstar: 59
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 14 17 20 21 24 25 30 33 48 56 58 59 62 63 69 73 76 78 89
- Numero Oro: 78
- Doppio Oro: 78 89
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 118 estrazioni.
|Bari
|67 (106)
|Cagliari
|41 (111)
|Firenze
|28 (81)
|Genova
|6 (83)
|Milano
|77 (90)
|Napoli
|40 (118)
|Palermo
|90 (88)
|Roma
|17 (96)
|Torino
|65 (96)
|Venezia
|31 (64)
|Nazionale
|58 (66)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|22 (21)
|Cagliari
|87 (18)
|Firenze
|15 (21)
|Genova
|43 (19)
|Milano
|19 (19)
|Napoli
|16 (24)
|Palermo
|26 (22)
|Roma
|57 (22)
|Torino
|84 (19)
|Venezia
|53 (21)
|Nazionale
|32 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nel concorso del Lotto di mercoledì 3 giugno, in recupero dell’estrazione del 2 giugno, Festa della Repubblica.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 173,2 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: