Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 4 giugno 2026.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 4 giugno 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 5 giugno 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 78 89 73 50 28 Cagliari 2 59 30 60 9 Firenze 62 56 28 72 23 Genova 20 14 19 32 24 Milano 25 30 78 72 40 Napoli 33 69 25 17 26 Palermo 63 24 82 1 8 Roma 21 17 23 71 31 Torino 2 76 71 58 72 Venezia 58 48 51 78 67 Nazionale 89 53 61 62 15

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 75 12 43 33 74 55

Numero Jolly: 70

Numero Superstar: 59

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 14 17 20 21 24 25 30 33 48 56 58 59 62 63 69 73 76 78 89

Numero Oro: 78

Doppio Oro: 78 89

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 118 estrazioni.

Bari 67 (106) Cagliari 41 (111) Firenze 28 (81) Genova 6 (83) Milano 77 (90) Napoli 40 (118) Palermo 90 (88) Roma 17 (96) Torino 65 (96) Venezia 31 (64) Nazionale 58 (66)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 22 (21) Cagliari 87 (18) Firenze 15 (21) Genova 43 (19) Milano 19 (19) Napoli 16 (24) Palermo 26 (22) Roma 57 (22) Torino 84 (19) Venezia 53 (21) Nazionale 32 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nel concorso del Lotto di mercoledì 3 giugno, in recupero dell’estrazione del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 173,2 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: