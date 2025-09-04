Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 settembre 2025: numeri vincenti, quote e jackpot
Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 4 settembre 2025: i numeri ritardatari prima dell'estrazione e il jackpot della sestina vincente
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 4 settembre 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 5 settembre 2025.
I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.
Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|BARI
|42
|63
|35
|10
|87
|CAGLIARI
|54
|70
|14
|21
|23
|FIRENZE
|37
|40
|58
|64
|28
|GENOVA
|9
|69
|63
|36
|64
|MILANO
|79
|57
|10
|85
|88
|NAPOLI
|53
|54
|50
|13
|62
|PALERMO
|73
|36
|86
|31
|32
|ROMA
|57
|24
|13
|85
|78
|TORINO
|24
|2
|77
|81
|13
|VENEZIA
|72
|86
|51
|50
|25
|NAZIONALE
|72
|62
|29
|9
|81
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 5 16 38 45 63 83
- Numero Jolly: 46
- Numero Superstar: 83
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.382.662 euro con i premi del Superenalotto;
- 997.219 euro con i premi Superstar;
- 511.925 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|3
|54.385,00 €
|Punti 4
|361
|462,68 €
|Punti 3
|16.913
|29,62 €
|Punti 2
|282.094
|5,50 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 157 estrazioni.
|Bari
|82 (79)
|Cagliari
|42 (88)
|Firenze
|26 (157)
|Genova
|2 (95)
|Milano
|74 (130)
|Napoli
|49 (59)
|Palermo
|59 (70)
|Roma
|87 (93)
|Torino
|37 (61)
|Venezia
|89 (104)
|Nazionale
|21 (97)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|67 (22)
|Cagliari
|2 (21)
|Firenze
|51 (21)
|Genova
|54 (21)
|Milano
|27 (19)
|Napoli
|43 (19)
|Palermo
|82 (19)
|Roma
|12 (21)
|Torino
|37 (19)
|Venezia
|39 (22)
|Nazionale
|10 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di fare le vostre puntate, vi consigliamo di consultare l’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di martedì 2 settembre 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 46,4 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
