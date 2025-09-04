Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 settembre 2025: numeri vincenti, quote e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 4 settembre 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 5 settembre 2025.

I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.

Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

BARI 42 63 35 10 87 CAGLIARI 54 70 14 21 23 FIRENZE 37 40 58 64 28 GENOVA 9 69 63 36 64 MILANO 79 57 10 85 88 NAPOLI 53 54 50 13 62 PALERMO 73 36 86 31 32 ROMA 57 24 13 85 78 TORINO 24 2 77 81 13 VENEZIA 72 86 51 50 25 NAZIONALE 72 62 29 9 81

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 5 16 38 45 63 83

Numero Jolly: 46

Numero Superstar: 83

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.382.662 euro con i premi del Superenalotto;

997.219 euro con i premi Superstar;

511.925 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 3 54.385,00 € Punti 4 361 462,68 € Punti 3 16.913 29,62 € Punti 2 282.094 5,50 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 157 estrazioni.

Bari 82 (79) Cagliari 42 (88) Firenze 26 (157) Genova 2 (95) Milano 74 (130) Napoli 49 (59) Palermo 59 (70) Roma 87 (93) Torino 37 (61) Venezia 89 (104) Nazionale 21 (97)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 67 (22) Cagliari 2 (21) Firenze 51 (21) Genova 54 (21) Milano 27 (19) Napoli 43 (19) Palermo 82 (19) Roma 12 (21) Torino 37 (19) Venezia 39 (22) Nazionale 10 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di fare le vostre puntate, vi consigliamo di consultare l’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di martedì 2 settembre 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 46,4 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: