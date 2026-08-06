Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 6 agosto 2026: numeri vincenti, quote e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 6 agosto 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 7 agosto 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 22 44 50 62 58 Cagliari 53 16 74 65 70 Firenze 1 59 82 13 88 Genova 52 63 2 41 33 Milano 22 21 5 50 66 Napoli 22 58 30 50 70 Palermo 61 69 9 8 50 Roma 7 65 52 38 84 Torino 18 4 70 34 40 Venezia 46 8 77 83 58 Nazionale 71 53 61 21 59

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 74 20 83 2 11 33

Numero Jolly: 15

Numero Superstar: 19

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 4 7 8 16 18 21 22 44 46 50 52 53 58 59 61 63 65 69 74

Numero Oro: 22

Doppio Oro: 22 44

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

3.132.182 euro con i premi del Superenalotto;

1.348.393 euro con i premi Superstar;

601.714 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 10 19.317,65 € Punti 4 863 228,40 € Punti 3 30.704 19,30 € Punti 2 429.862 5,00 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 142 estrazioni.

Bari 67 (142) Cagliari 19 (73) Firenze 53 (78) Genova 63 (83) Milano 65 (87) Napoli 70 (77) Palermo 53 (79) Roma 73 (62) Torino 37 (78) Venezia 31 (100) Nazionale 49 (99)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 24 (23) Cagliari 59 (20) Firenze 72 (21) Genova 43 (21) Milano 86 (17) Napoli 16 (25) Palermo 26 (22) Roma 67 (19) Torino 35 (20) Venezia 85 (22) Nazionale 32 (20)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 4 agosto 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 205 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: