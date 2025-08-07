Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 7 agosto 2025: numeri vincenti, quote e jackpot
Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 7 agosto 2025: i numeri estratti e il jackpot della sestina vincente
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 7 agosto 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 8 agosto 2025.
I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.
Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|BARI
|22
|21
|64
|60
|55
|CAGLIARI
|24
|82
|80
|52
|27
|FIRENZE
|85
|68
|6
|58
|33
|GENOVA
|72
|86
|50
|88
|22
|MILANO
|79
|87
|2
|38
|89
|NAPOLI
|80
|60
|64
|16
|32
|PALERMO
|2
|38
|1
|58
|67
|ROMA
|42
|28
|65
|69
|70
|TORINO
|76
|68
|39
|11
|44
|VENEZIA
|13
|7
|81
|1
|53
|NAZIONALE
|76
|43
|32
|11
|19
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 43 55 70 79 83 85
- Numero Jolly: 24
- Numero Superstar: 4
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 7 13 21 22 24 28 38 42 60 64 68 72 76 79 82 84 85 86 87
- Numero Oro: 22
- Doppio Oro: 22 21
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 138 estrazioni.
|Bari
|27 (98)
|Cagliari
|82 (83)
|Firenze
|26 (138)
|Genova
|15 (82)
|Milano
|74 (111)
|Napoli
|5 (55)
|Palermo
|67 (92)
|Roma
|87 (74)
|Torino
|57 (76)
|Venezia
|89 (85)
|Nazionale
|24 (123)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|67 (22)
|Cagliari
|2 (21)
|Firenze
|51 (21)
|Genova
|54 (21)
|Milano
|27 (19)
|Napoli
|43 (19)
|Palermo
|82 (19)
|Roma
|12 (21)
|Torino
|37 (19)
|Venezia
|39 (22)
|Nazionale
|10 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di martedì 5 agosto 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 35,1 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
