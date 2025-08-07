Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 7 agosto 2025: numeri vincenti, quote e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 7 agosto 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 8 agosto 2025.

I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.

Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

BARI 22 21 64 60 55 CAGLIARI 24 82 80 52 27 FIRENZE 85 68 6 58 33 GENOVA 72 86 50 88 22 MILANO 79 87 2 38 89 NAPOLI 80 60 64 16 32 PALERMO 2 38 1 58 67 ROMA 42 28 65 69 70 TORINO 76 68 39 11 44 VENEZIA 13 7 81 1 53 NAZIONALE 76 43 32 11 19

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 43 55 70 79 83 85

Numero Jolly: 24

Numero Superstar: 4

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 7 13 21 22 24 28 38 42 60 64 68 72 76 79 82 84 85 86 87

Numero Oro: 22

Doppio Oro: 22 21

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 138 estrazioni.

Bari 27 (98) Cagliari 82 (83) Firenze 26 (138) Genova 15 (82) Milano 74 (111) Napoli 5 (55) Palermo 67 (92) Roma 87 (74) Torino 57 (76) Venezia 89 (85) Nazionale 24 (123)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 67 (22) Cagliari 2 (21) Firenze 51 (21) Genova 54 (21) Milano 27 (19) Napoli 43 (19) Palermo 82 (19) Roma 12 (21) Torino 37 (19) Venezia 39 (22) Nazionale 10 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di martedì 5 agosto 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 35,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

