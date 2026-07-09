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Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 luglio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato: Aggiornato:

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 9 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 138 estrazioni.

Bari 67 (126)
Cagliari 19 (57)
Firenze 17 (70)
Genova 4 (80)
Milano 63 (75)
Napoli 40 (138)
Palermo 61 (66)
Roma 77 (81)
Torino 49 (115)
Venezia 31 (84)
Nazionale 49 (79)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 22 (20)
Cagliari 87 (19)
Firenze 72 (21)
Genova 43 (20)
Milano 70 (22)
Napoli 9 (21)
Palermo 62 (23)
Roma 57 (25)
Torino 27 (20)
Venezia 66 (20)
Nazionale 32 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì 7 luglio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 191 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere:

Estrazione SuperEnalotto e Lotto di giovedì

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