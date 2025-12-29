Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi lunedì 29 dicembre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 29 dicembre 2025.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 24 10 25 2 22 Cagliari 59 47 31 87 6 Firenze 71 72 79 2 19 Genova 30 78 54 51 81 Milano 29 21 76 70 24 Napoli 36 45 19 89 32 Palermo 24 1 22 8 39 Roma 55 52 72 29 42 Torino 24 5 79 10 84 Venezia 22 87 14 25 12 Nazionale 3 86 13 20 32

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 79 83 36 61 45 38

Numero Jolly: 12

Numero Superstar: 52

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 5 10 21 22 24 25 29 30 31 36 45 47 52 55 59 71 72 78 87

Numero Oro: 24

Doppio Oro: 24 10

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.108.408 euro con i premi del Superenalotto;

1.582.400 euro con i premi Superstar;

479.517 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 6 24.063,06 € Punti 4 283 520,38 € Punti 3 11.745 37,70 € Punti 2 195.167 7,04 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 141 estrazioni.

Bari 20 (110) Cagliari 19 (92) Firenze 42 (141) Genova 52 (83) Milano 73 (73) Napoli 3 (58) Palermo 36 (65) Roma 6 (78) Torino 89 (92) Venezia 71 (99) Nazionale 59 (130)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Roma, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (22) Cagliari 20 (19) Firenze 21 (21) Genova 59 (21) Milano 86 (24) Napoli 9 (21) Palermo 25 (22) Roma 57 (25) Torino 59 (20) Venezia 81 (19) Nazionale 1 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 27 dicembre.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 97,6 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: