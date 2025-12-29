NOTIZIE
Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi lunedì 29 dicembre 2025: numeri vincenti, quote e jackpot

Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi lunedì 29 dicembre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 29 dicembre 2025.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 24 10 25 2 22
Cagliari 59 47 31 87 6
Firenze 71 72 79 2 19
Genova 30 78 54 51 81
Milano 29 21 76 70 24
Napoli 36 45 19 89 32
Palermo 24 1 22 8 39
Roma 55 52 72 29 42
Torino 24 5 79 10 84
Venezia 22 87 14 25 12
Nazionale 3 86 13 20 32

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

  • Combinazione vincente: 79 83 36 61 45 38
  • Numero Jolly: 12
  • Numero Superstar: 52

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

  • I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 5 10 21 22 24 25 29 30 31 36 45 47 52 55 59 71 72 78 87
  • Numero Oro: 24
  • Doppio Oro: 24 10

Estrazione Lotto, SupereEnalotto e 10eLotto di lunedì 29 dicembre 2025

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

  • 2.108.408 euro con i premi del Superenalotto;
  • 1.582.400 euro con i premi Superstar;
  • 479.517 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 6 24.063,06 €
Punti 4 283 520,38 €
Punti 3 11.745 37,70 €
Punti 2 195.167 7,04 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 141 estrazioni.

Bari 20 (110)
Cagliari 19 (92)
Firenze 42 (141)
Genova 52 (83)
Milano 73 (73)
Napoli 3 (58)
Palermo 36 (65)
Roma 6 (78)
Torino 89 (92)
Venezia 71 (99)
Nazionale 59 (130)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Roma, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (22)
Cagliari 20 (19)
Firenze 21 (21)
Genova 59 (21)
Milano 86 (24)
Napoli 9 (21)
Palermo 25 (22)
Roma 57 (25)
Torino 59 (20)
Venezia 81 (19)
Nazionale 1 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 27 dicembre.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 97,6 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere:

