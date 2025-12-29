Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi lunedì 29 dicembre 2025: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi lunedì 29 dicembre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 29 dicembre 2025.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|24
|10
|25
|2
|22
|Cagliari
|59
|47
|31
|87
|6
|Firenze
|71
|72
|79
|2
|19
|Genova
|30
|78
|54
|51
|81
|Milano
|29
|21
|76
|70
|24
|Napoli
|36
|45
|19
|89
|32
|Palermo
|24
|1
|22
|8
|39
|Roma
|55
|52
|72
|29
|42
|Torino
|24
|5
|79
|10
|84
|Venezia
|22
|87
|14
|25
|12
|Nazionale
|3
|86
|13
|20
|32
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 79 83 36 61 45 38
- Numero Jolly: 12
- Numero Superstar: 52
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 5 10 21 22 24 25 29 30 31 36 45 47 52 55 59 71 72 78 87
- Numero Oro: 24
- Doppio Oro: 24 10
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.108.408 euro con i premi del Superenalotto;
- 1.582.400 euro con i premi Superstar;
- 479.517 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|6
|24.063,06 €
|Punti 4
|283
|520,38 €
|Punti 3
|11.745
|37,70 €
|Punti 2
|195.167
|7,04 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 141 estrazioni.
|Bari
|20 (110)
|Cagliari
|19 (92)
|Firenze
|42 (141)
|Genova
|52 (83)
|Milano
|73 (73)
|Napoli
|3 (58)
|Palermo
|36 (65)
|Roma
|6 (78)
|Torino
|89 (92)
|Venezia
|71 (99)
|Nazionale
|59 (130)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Roma, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (22)
|Cagliari
|20 (19)
|Firenze
|21 (21)
|Genova
|59 (21)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|25 (22)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|81 (19)
|Nazionale
|1 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 27 dicembre.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 97,6 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
