Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 10 febbraio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 10 febbraio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 20 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 134 estrazioni.

Bari 20 (134) Cagliari 55 (108) Firenze 16 (88) Genova 34 (95) Milano 55 (83) Napoli 3 (82) Palermo 4 (60) Roma 81 (74) Torino 18 (104) Venezia 24 (80) Nazionale 37 (97)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (20) Cagliari 69 (18) Firenze 21 (20) Genova 59 (18) Milano 70 (25) Napoli 9 (21) Palermo 62 (21) Roma 57 (25) Torino 59 (20) Venezia 19 (18) Nazionale 18 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 7 febbraio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 118,5 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: