Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 10 marzo 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 10 marzo 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 12 marzo 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|22
|61
|39
|37
|34
|Cagliari
|46
|18
|31
|16
|22
|Firenze
|16
|54
|71
|40
|50
|Genova
|21
|88
|14
|11
|13
|Milano
|21
|14
|46
|69
|13
|Napoli
|66
|89
|35
|26
|87
|Palermo
|34
|21
|38
|48
|43
|Roma
|89
|27
|84
|35
|61
|Torino
|75
|12
|90
|4
|54
|Venezia
|88
|54
|36
|58
|73
|Nazionale
|25
|85
|65
|61
|82
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 83 42 47 8 34 55
- Numero Jolly: 4
- Numero Superstar: 42
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:
- Numero Oro: 22
- Doppio Oro: 22 61
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.727.770 euro con i premi del Superenalotto;
- 1.031.781euro con i premi Superstar;
- 593.610 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|4
|46.717,60 €
|Punti 4
|577
|329,53 €
|Punti 3
|20.351
|28,14 €
|Punti 2
|325.061
|5,47 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 118 estrazioni.
|Bari
|41 (77)
|Cagliari
|55 (118)
|Firenze
|16 (98)
|Genova
|34 (105)
|Milano
|45 (67)
|Napoli
|84 (73)
|Palermo
|46 (59)
|Roma
|81 (84)
|Torino
|40 (68)
|Venezia
|48 (58)
|Nazionale
|27 (98)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 7 marzo.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 132,1 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
