Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 10 marzo 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 12 marzo 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 22 61 39 37 34 Cagliari 46 18 31 16 22 Firenze 16 54 71 40 50 Genova 21 88 14 11 13 Milano 21 14 46 69 13 Napoli 66 89 35 26 87 Palermo 34 21 38 48 43 Roma 89 27 84 35 61 Torino 75 12 90 4 54 Venezia 88 54 36 58 73 Nazionale 25 85 65 61 82

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 83 42 47 8 34 55

Numero Jolly: 4

Numero Superstar: 42

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:

Numero Oro: 22

Doppio Oro: 22 61

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.727.770 euro con i premi del Superenalotto;

1.031.781euro con i premi Superstar;

593.610 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 4 46.717,60 € Punti 4 577 329,53 € Punti 3 20.351 28,14 € Punti 2 325.061 5,47 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 118 estrazioni.

Bari 41 (77) Cagliari 55 (118) Firenze 16 (98) Genova 34 (105) Milano 45 (67) Napoli 84 (73) Palermo 46 (59) Roma 81 (84) Torino 40 (68) Venezia 48 (58) Nazionale 27 (98)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (20) Cagliari 69 (18) Firenze 21 (20) Genova 59 (18) Milano 70 (25) Napoli 9 (21) Palermo 62 (21) Roma 57 (25) Torino 59 (20) Venezia 19 (18) Nazionale 18 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 7 marzo.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 132,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: