Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 11 agosto 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 11 agosto 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 13 agosto 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|38
|79
|5
|70
|31
|Cagliari
|45
|2
|53
|56
|19
|Firenze
|87
|60
|82
|73
|53
|Genova
|64
|78
|82
|42
|41
|Milano
|40
|88
|34
|30
|43
|Napoli
|72
|21
|71
|68
|63
|Palermo
|15
|82
|18
|33
|23
|Roma
|31
|4
|87
|10
|55
|Torino
|64
|29
|48
|23
|9
|Venezia
|17
|41
|45
|19
|43
|Nazionale
|60
|14
|52
|58
|18
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 8 – 19 – 38 – 53 – 66 – 79
- Numero Jolly: 90
- Numero Superstar: 49
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 – 4 – 5 – 15 – 17 – 21 – 29 – 31 – 38 – 40 – 41 – 45 – 60 – 64 – 72 – 78 – 79 – 82 – 87 – 88
- Numero Oro: 38
- Doppio Oro: 38 – 79
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 3.002.224 euro con i premi del Superenalotto;
- 1.087.045 euro con i premi Superstar;
- 601.674 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|10
|19.431,76 €
|Punti 4
|693
|286,07 €
|Punti 3
|28.239
|21,11 €
|Punti 2
|402.707
|5,00 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 145 estrazioni.
|Bari
|67 (145)
|Cagliari
|19 (76)
|Firenze
|53 (81)
|Genova
|78 (67)
|Milano
|65 (90)
|Napoli
|67 (76)
|Palermo
|53 (82)
|Roma
|73 (65)
|Torino
|37 (81)
|Venezia
|31 (103)
|Nazionale
|52 (80)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di estrazioni anche per il 16 sulla ruota di Napoli.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|59 (21)
|Firenze
|15 (21)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|16 (23)
|Palermo
|26 (22)
|Roma
|67 (19)
|Torino
|35 (20)
|Venezia
|89 (21)
|Nazionale
|68 (19)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 8 agosto 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 207,6 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: