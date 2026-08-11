Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 11 agosto 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 13 agosto 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 38 79 5 70 31 Cagliari 45 2 53 56 19 Firenze 87 60 82 73 53 Genova 64 78 82 42 41 Milano 40 88 34 30 43 Napoli 72 21 71 68 63 Palermo 15 82 18 33 23 Roma 31 4 87 10 55 Torino 64 29 48 23 9 Venezia 17 41 45 19 43 Nazionale 60 14 52 58 18

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 8 – 19 – 38 – 53 – 66 – 79

Numero Jolly: 90

Numero Superstar: 49

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 – 4 – 5 – 15 – 17 – 21 – 29 – 31 – 38 – 40 – 41 – 45 – 60 – 64 – 72 – 78 – 79 – 82 – 87 – 88

Numero Oro: 38

Doppio Oro: 38 – 79

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

3.002.224 euro con i premi del Superenalotto;

1.087.045 euro con i premi Superstar;

601.674 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 10 19.431,76 € Punti 4 693 286,07 € Punti 3 28.239 21,11 € Punti 2 402.707 5,00 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 145 estrazioni.

Bari 67 (145) Cagliari 19 (76) Firenze 53 (81) Genova 78 (67) Milano 65 (90) Napoli 67 (76) Palermo 53 (82) Roma 73 (65) Torino 37 (81) Venezia 31 (103) Nazionale 52 (80)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di estrazioni anche per il 16 sulla ruota di Napoli.

Bari 24 (23) Cagliari 59 (21) Firenze 15 (21) Genova 43 (21) Milano 19 (20) Napoli 16 (23) Palermo 26 (22) Roma 67 (19) Torino 35 (20) Venezia 89 (21) Nazionale 68 (19)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 8 agosto 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 207,6 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: