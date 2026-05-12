Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 12 maggio 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 12 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 14 maggio 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di XXX marzo 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|63
|50
|72
|81
|69
|Cagliari
|80
|20
|78
|61
|36
|Firenze
|65
|13
|82
|87
|26
|Genova
|23
|48
|30
|68
|75
|Milano
|36
|90
|14
|85
|48
|Napoli
|32
|42
|13
|54
|44
|Palermo
|5
|17
|45
|72
|36
|Roma
|86
|42
|7
|72
|61
|Torino
|61
|79
|21
|42
|36
|Venezia
|41
|33
|36
|23
|70
|Nazionale
|4
|32
|21
|31
|11
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 2 – 28 – 31 – 57 – 58 – 59
- Numero Jolly: 5
- Numero Superstar: 2
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 5 – 13 – 17 – 20 – 23 – 32 – 33 – 36 – 41 – 43 – 48 – 50 – 61 – 63 – 65 – 72 – 79 – 80 – 83 – 90
- Numero Oro: 63
- Doppio Oro: 63 – 50
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 105 estrazioni.
|Bari
|67 (93)
|Cagliari
|41 (98)
|Firenze
|33 (81)
|Genova
|66 (80)
|Milano
|77 (77)
|Napoli
|40 (105)
|Palermo
|45 (99)
|Roma
|17 (83)
|Torino
|65 (83)
|Venezia
|79 (82)
|Nazionale
|79 (70)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|22 (20)
|Cagliari
|87 (19)
|Firenze
|72 (21)
|Genova
|43 (20)
|Milano
|70 (22)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (23)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|27 (20)
|Venezia
|66 (20)
|Nazionale
|32 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 9 maggio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 162,9 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: