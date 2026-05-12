Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 12 maggio 2026: numeri vincenti, quote e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 12 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 14 maggio 2026.

sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di XXX marzo 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 63 50 72 81 69 Cagliari 80 20 78 61 36 Firenze 65 13 82 87 26 Genova 23 48 30 68 75 Milano 36 90 14 85 48 Napoli 32 42 13 54 44 Palermo 5 17 45 72 36 Roma 86 42 7 72 61 Torino 61 79 21 42 36 Venezia 41 33 36 23 70 Nazionale 4 32 21 31 11

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 2 – 28 – 31 – 57 – 58 – 59

Numero Jolly: 5

Numero Superstar: 2

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 5 – 13 – 17 – 20 – 23 – 32 – 33 – 36 – 41 – 43 – 48 – 50 – 61 – 63 – 65 – 72 – 79 – 80 – 83 – 90

Numero Oro: 63

Doppio Oro: 63 – 50

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 105 estrazioni.

Bari 67 (93) Cagliari 41 (98) Firenze 33 (81) Genova 66 (80) Milano 77 (77) Napoli 40 (105) Palermo 45 (99) Roma 17 (83) Torino 65 (83) Venezia 79 (82) Nazionale 79 (70)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 22 (20) Cagliari 87 (19) Firenze 72 (21) Genova 43 (20) Milano 70 (22) Napoli 9 (21) Palermo 62 (23) Roma 57 (25) Torino 27 (20) Venezia 66 (20) Nazionale 32 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 9 maggio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 162,9 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: