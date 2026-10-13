Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 13 ottobre 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 13 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 15 ottobre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|56
|21
|79
|19
|67
|Cagliari
|23
|76
|52
|15
|63
|Firenze
|22
|63
|81
|76
|49
|Genova
|17
|57
|79
|14
|68
|Milano
|1
|3
|46
|32
|29
|Napoli
|69
|23
|30
|80
|10
|Palermo
|76
|84
|49
|87
|82
|Roma
|20
|6
|36
|62
|18
|Torino
|41
|55
|33
|8
|87
|Venezia
|39
|6
|81
|41
|79
|Nazionale
|52
|33
|59
|45
|12
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 4 – 21 – 30 – 33 – 38 – 78
- Numero Jolly: 41
- Numero Superstar: 34
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 – 3 – 6 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 39 – 41 – 52 – 55 – 56 – 57 – 63 – 69 – 76 – 79 – 81 – 84
- Numero Oro: 56
- Doppio Oro: 56 – 21
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.475.606 euro con i premi del Superenalotto;
- 651.556 euro con i premi Superstar;
- 538.557 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|4
|42.393,20 €
|Punti 4
|525
|330,26 €
|Punti 3
|19.752
|26,35 €
|Punti 2
|310.035
|5,20 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 111 estrazioni.
|Bari
|85 (71)
|Cagliari
|11 (78)
|Firenze
|66 (111)
|Genova
|21 (93)
|Milano
|26 (54)
|Napoli
|17 (71)
|Palermo
|16 (68)
|Roma
|13 (97)
|Torino
|25 (102)
|Venezia
|67 (74)
|Nazionale
|29 (66)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 18 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (22)
|Cagliari
|31 (19)
|Firenze
|56 (20)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (21)
|Roma
|67 (18)
|Torino
|67 (20)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 10 ottobre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 39,5 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: