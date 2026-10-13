Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 13 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 15 ottobre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 56 21 79 19 67 Cagliari 23 76 52 15 63 Firenze 22 63 81 76 49 Genova 17 57 79 14 68 Milano 1 3 46 32 29 Napoli 69 23 30 80 10 Palermo 76 84 49 87 82 Roma 20 6 36 62 18 Torino 41 55 33 8 87 Venezia 39 6 81 41 79 Nazionale 52 33 59 45 12

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 4 – 21 – 30 – 33 – 38 – 78

Numero Jolly: 41

Numero Superstar: 34

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 – 3 – 6 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 39 – 41 – 52 – 55 – 56 – 57 – 63 – 69 – 76 – 79 – 81 – 84

Numero Oro: 56

Doppio Oro: 56 – 21

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.475.606 euro con i premi del Superenalotto;

651.556 euro con i premi Superstar;

538.557 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 4 42.393,20 € Punti 4 525 330,26 € Punti 3 19.752 26,35 € Punti 2 310.035 5,20 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 111 estrazioni.

Bari 85 (71) Cagliari 11 (78) Firenze 66 (111) Genova 21 (93) Milano 26 (54) Napoli 17 (71) Palermo 16 (68) Roma 13 (97) Torino 25 (102) Venezia 67 (74) Nazionale 29 (66)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 18 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 24 (22) Cagliari 31 (19) Firenze 56 (20) Genova 43 (21) Milano 19 (20) Napoli 7 (21) Palermo 14 (21) Roma 67 (18) Torino 67 (20) Venezia 85 (21) Nazionale 18 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 10 ottobre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 39,5 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: