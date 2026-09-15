Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 15 settembre 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 15 settembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 17 settembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|3
|2
|53
|44
|29
|Cagliari
|85
|81
|31
|53
|23
|Firenze
|27
|40
|34
|71
|81
|Genova
|55
|62
|72
|63
|27
|Milano
|79
|9
|49
|80
|68
|Napoli
|58
|90
|88
|77
|50
|Palermo
|45
|39
|22
|8
|31
|Roma
|39
|41
|4
|54
|63
|Torino
|53
|8
|80
|58
|54
|Venezia
|63
|51
|69
|9
|74
|Nazionale
|16
|45
|75
|60
|18
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 3 12 18 32 47 54
- Numero Jolly: 69
- Numero Superstar: 28
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 3 8 9 27 31 39 40 41 45 51 53 55 58 62 63 79 81 85 90
- Numero Oro: 3
- Doppio Oro: 3 2
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.766.702 euro con i premi del Superenalotto;
- 879.605 euro con i premi Superstar;
- 527.488 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|5
|34.423,33 €
|Punti 4
|740
|236,82 €
|Punti 3
|27.067
|19,49 €
|Punti 2
|385.296
|4,91 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 165 estrazioni.
|Bari
|67 (165)
|Cagliari
|54 (85)
|Firenze
|66 (95)
|Genova
|21 (77)
|Milano
|65 (110)
|Napoli
|67 (96)
|Palermo
|83 (98)
|Roma
|25 (74)
|Torino
|37 (101)
|Venezia
|31 (123)
|Nazionale
|78 (97)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 12 settembre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 27,3 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra monstre di 223 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 11 settembre 2025 a La Valletta Brianza (provincia di Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: