Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 19 agosto 2025: numeri vincenti, quote, jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 19 agosto 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 21 agosto 2025.

I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.

Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 85 16 32 30 28 Cagliari 53 60 46 12 87 Firenze 58 62 66 38 33 Genova 13 24 60 57 79 Milano 22 13 38 24 7 Napoli 2 12 51 16 86 Palermo 88 6 26 2 76 Roma 73 70 81 51 36 Torino 1 14 62 5 70 Venezia 84 63 72 40 22 Nazionale 57 24 30 68 9

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 62 81 10 51 77 5

Numero Jolly: 74

Numero Superstar: 58

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 2 6 12 13 14 16 22 24 32 53 58 60 62 63 70 73 84 85 88

Numero Oro: 85

Doppio Oro: 85 16

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.076.271 euro con i premi del Superenalotto;

524.884 euro con i premi Superstar;

427.242 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 1 132.347,93 € Punti 4 477 287,61 € Punti 3 18.642 21,89 € Punti 2 279.732 5,00 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 148 estrazioni.

Bari 82 (70) Cagliari 42 (79) Firenze 26 (148) Genova 15 (92) Milano 74 (121) Napoli 49 (50) Palermo 59 (60) Roma 87 (84) Torino 37 (50) Venezia 89 (95) Nazionale 21 (88)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è l’86 sulla ruota di Milano, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 47 (19) Cagliari 90 (21) Firenze 59 (19) Genova 59 (19) Milano 86 (23) Napoli 11 (21) Palermo 66 (20) Roma 79 (20) Torino 49 (19) Venezia 45 (26) Nazionale 38 (20)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di lunedì 18 agosto 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 40,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

