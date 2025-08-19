Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 19 agosto 2025: numeri vincenti, quote, jackpot
Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 19 agosto 2025: i numeri ritardatari prima dell'estrazione e il jackpot della sestina vincente
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 19 agosto 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 21 agosto 2025.
I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.
Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|85
|16
|32
|30
|28
|Cagliari
|53
|60
|46
|12
|87
|Firenze
|58
|62
|66
|38
|33
|Genova
|13
|24
|60
|57
|79
|Milano
|22
|13
|38
|24
|7
|Napoli
|2
|12
|51
|16
|86
|Palermo
|88
|6
|26
|2
|76
|Roma
|73
|70
|81
|51
|36
|Torino
|1
|14
|62
|5
|70
|Venezia
|84
|63
|72
|40
|22
|Nazionale
|57
|24
|30
|68
|9
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 62 81 10 51 77 5
- Numero Jolly: 74
- Numero Superstar: 58
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 2 6 12 13 14 16 22 24 32 53 58 60 62 63 70 73 84 85 88
- Numero Oro: 85
- Doppio Oro: 85 16
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.076.271 euro con i premi del Superenalotto;
- 524.884 euro con i premi Superstar;
- 427.242 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|1
|132.347,93 €
|Punti 4
|477
|287,61 €
|Punti 3
|18.642
|21,89 €
|Punti 2
|279.732
|5,00 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 148 estrazioni.
|Bari
|82 (70)
|Cagliari
|42 (79)
|Firenze
|26 (148)
|Genova
|15 (92)
|Milano
|74 (121)
|Napoli
|49 (50)
|Palermo
|59 (60)
|Roma
|87 (84)
|Torino
|37 (50)
|Venezia
|89 (95)
|Nazionale
|21 (88)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è l’86 sulla ruota di Milano, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|47 (19)
|Cagliari
|90 (21)
|Firenze
|59 (19)
|Genova
|59 (19)
|Milano
|86 (23)
|Napoli
|11 (21)
|Palermo
|66 (20)
|Roma
|79 (20)
|Torino
|49 (19)
|Venezia
|45 (26)
|Nazionale
|38 (20)
I numeri delle scorse edizioni
Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di lunedì 18 agosto 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 40,1 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: