Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 2 dicembre 2025: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 2 dicembre 2025 sono in programma a partire dalle ore 20.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 139 estrazioni.
|Bari
|20 (95)
|Cagliari
|8 (116)
|Firenze
|42 (126)
|Genova
|73 (82)
|Milano
|89 (66)
|Napoli
|33 (90)
|Palermo
|16 (60)
|Roma
|63 (112)
|Torino
|88 (78)
|Venezia
|71 (84)
|Nazionale
|82 (139)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|49 (20)
|Cagliari
|90 (21)
|Firenze
|21 (19)
|Genova
|20 (20)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|11 (22)
|Palermo
|62 (22)
|Roma
|79 (21)
|Torino
|49 (20)
|Venezia
|45 (25)
|Nazionale
|32 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 29 novembre 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 85,6 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: