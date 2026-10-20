Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 20 ottobre 2026: numeri vincenti quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 20 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 22 ottobre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|54
|19
|90
|65
|23
|Cagliari
|7
|78
|44
|23
|64
|Firenze
|85
|52
|78
|37
|21
|Genova
|14
|88
|68
|18
|29
|Milano
|69
|16
|29
|53
|22
|Napoli
|1
|76
|64
|21
|31
|Palermo
|14
|18
|47
|37
|51
|Roma
|86
|88
|64
|26
|34
|Torino
|21
|64
|52
|62
|40
|Venezia
|29
|87
|64
|40
|50
|Nazionale
|3
|52
|85
|23
|42
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 13 25 45 37 50 72
- Numero Jolly: 3
- Numero Superstar: 49
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 7 14 16 18 19 21 29 44 52 54 64 69 76 78 85 86 87 88 90
- Numero Oro: 54
- Doppio Oro: 54 19
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- euro con i premi del Superenalotto;
- euro con i premi Superstar;
- euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|2
|82.510,21 €
|Punti 4
|558
|302,57 €
|Punti 3
|18.206
|27,83 €
|Punti 2
|281.575
|5,58 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 115 estrazioni.
|Bari
|85 (75)
|Cagliari
|11 (82)
|Firenze
|66 (115)
|Genova
|21 (97)
|Milano
|26 (58)
|Napoli
|17 (75)
|Palermo
|16 (72)
|Roma
|13 (101)
|Torino
|25 (106)
|Venezia
|67 (78)
|Nazionale
|29 (70)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 18 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|31 (19)
|Firenze
|56 (20)
|Genova
|43 (22)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (22)
|Roma
|67 (18)
|Torino
|67 (20)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 17 ottobre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 42,8 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: