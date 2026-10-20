Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 20 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 22 ottobre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 54 19 90 65 23 Cagliari 7 78 44 23 64 Firenze 85 52 78 37 21 Genova 14 88 68 18 29 Milano 69 16 29 53 22 Napoli 1 76 64 21 31 Palermo 14 18 47 37 51 Roma 86 88 64 26 34 Torino 21 64 52 62 40 Venezia 29 87 64 40 50 Nazionale 3 52 85 23 42

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 13 25 45 37 50 72

Numero Jolly: 3

Numero Superstar: 49

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 7 14 16 18 19 21 29 44 52 54 64 69 76 78 85 86 87 88 90

Numero Oro: 54

Doppio Oro: 54 19

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.411.715 euro con i premi del Superenalotto;

euro con i premi del Superenalotto; 869.800 euro con i premi Superstar;

euro con i premi Superstar; 525.432 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 2 82.510,21 € Punti 4 558 302,57 € Punti 3 18.206 27,83 € Punti 2 281.575 5,58 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 115 estrazioni.

Bari 85 (75) Cagliari 11 (82) Firenze 66 (115) Genova 21 (97) Milano 26 (58) Napoli 17 (75) Palermo 16 (72) Roma 13 (101) Torino 25 (106) Venezia 67 (78) Nazionale 29 (70)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 18 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 24 (23) Cagliari 31 (19) Firenze 56 (20) Genova 43 (22) Milano 19 (20) Napoli 7 (21) Palermo 14 (22) Roma 67 (18) Torino 67 (20) Venezia 85 (21) Nazionale 18 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 17 ottobre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 42,8 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: