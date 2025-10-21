Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 21 ottobre 2025: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 21 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 23 ottobre 2025.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|89
|74
|27
|47
|37
|Cagliari
|78
|13
|22
|83
|44
|Firenze
|56
|79
|68
|59
|75
|Genova
|74
|40
|71
|57
|18
|Milano
|88
|11
|33
|7
|84
|Napoli
|53
|25
|49
|83
|85
|Palermo
|49
|25
|85
|20
|11
|Roma
|14
|50
|75
|10
|13
|Torino
|43
|67
|36
|72
|73
|Venezia
|88
|55
|26
|59
|37
|Nazionale
|15
|49
|18
|21
|20
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 9 14 36 77 4 33
- Numero Jolly: 66
- Numero Superstar: 15
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 11 13 14 22 25 27 40 43 49 50 53 55 56 67 68 74 78 79 88 89
- Numero Oro: 89
- Doppio Oro: 89 74
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 115 estrazioni.
|Bari
|74 (75)
|Cagliari
|8 (92)
|Firenze
|42 (102)
|Genova
|73 (58)
|Milano
|47 (72)
|Napoli
|33 (66)
|Palermo
|59 (96)
|Roma
|63 (88)
|Torino
|4 (82)
|Venezia
|16 (79)
|Nazionale
|82 (115)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|60 (19)
|Cagliari
|90 (21)
|Firenze
|21 (19)
|Genova
|20 (18)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (24)
|Roma
|57 (22)
|Torino
|49 (19)
|Venezia
|45 (21)
|Nazionale
|67 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 17 ottobre 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 67,1 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: