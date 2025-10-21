Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 21 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 23 ottobre 2025.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 89 74 27 47 37 Cagliari 78 13 22 83 44 Firenze 56 79 68 59 75 Genova 74 40 71 57 18 Milano 88 11 33 7 84 Napoli 53 25 49 83 85 Palermo 49 25 85 20 11 Roma 14 50 75 10 13 Torino 43 67 36 72 73 Venezia 88 55 26 59 37 Nazionale 15 49 18 21 20

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 9 14 36 77 4 33

Numero Jolly: 66

Numero Superstar: 15

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 11 13 14 22 25 27 40 43 49 50 53 55 56 67 68 74 78 79 88 89

Numero Oro: 89

Doppio Oro: 89 74

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 115 estrazioni.

Bari 74 (75) Cagliari 8 (92) Firenze 42 (102) Genova 73 (58) Milano 47 (72) Napoli 33 (66) Palermo 59 (96) Roma 63 (88) Torino 4 (82) Venezia 16 (79) Nazionale 82 (115)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 60 (19) Cagliari 90 (21) Firenze 21 (19) Genova 20 (18) Milano 86 (24) Napoli 9 (21) Palermo 62 (24) Roma 57 (22) Torino 49 (19) Venezia 45 (21) Nazionale 67 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 17 ottobre 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 67,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

