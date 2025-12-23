Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 23 dicembre 2025: numeri vincenti e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 23 dicembre 2025sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di mercoledì 24 dicembre 2025 per l’estrazione speciale del Lotto.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 57 90 22 43 26 Cagliari 62 22 2 11 18 Firenze 18 56 1 68 9 Genova 25 79 48 88 17 Milano 49 10 56 83 1 Napoli 9 63 67 7 50 Palermo 10 82 42 78 9 Roma 29 12 73 74 62 Torino 32 9 43 6 38 Venezia 45 63 67 58 56 Nazionale 43 51 74 32 1

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 80 34 16 24 22 18

Numero Jolly: 62

Numero Superstar: 53

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 2 9 10 12 18 22 25 29 32 45 48 49 56 57 62 63 79 82 90

Numero Oro: 57

Doppio Oro: 57 90

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 138 estrazioni.

Bari 20 (107) Cagliari 19 (89) Firenze 42 (138) Genova 73 (95) Milano 73 (69) Napoli 58 (91) Palermo 16 (72) Roma 6 (75) Torino 88 (89) Venezia 71 (96) Nazionale 59 (127)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 49 (20) Cagliari 90 (21) Firenze 21 (19) Genova 20 (20) Milano 86 (24) Napoli 11 (22) Palermo 62 (22) Roma 79 (21) Torino 49 (20) Venezia 45 (25) Nazionale 32 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 20 dicembre 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 96 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

