Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 23 dicembre 2025: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 23 dicembre 2025sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di mercoledì 24 dicembre 2025 per l’estrazione speciale del Lotto.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|57
|90
|22
|43
|26
|Cagliari
|62
|22
|2
|11
|18
|Firenze
|18
|56
|1
|68
|9
|Genova
|25
|79
|48
|88
|17
|Milano
|49
|10
|56
|83
|1
|Napoli
|9
|63
|67
|7
|50
|Palermo
|10
|82
|42
|78
|9
|Roma
|29
|12
|73
|74
|62
|Torino
|32
|9
|43
|6
|38
|Venezia
|45
|63
|67
|58
|56
|Nazionale
|43
|51
|74
|32
|1
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 80 34 16 24 22 18
- Numero Jolly: 62
- Numero Superstar: 53
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 2 9 10 12 18 22 25 29 32 45 48 49 56 57 62 63 79 82 90
- Numero Oro: 57
- Doppio Oro: 57 90
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 138 estrazioni.
|Bari
|20 (107)
|Cagliari
|19 (89)
|Firenze
|42 (138)
|Genova
|73 (95)
|Milano
|73 (69)
|Napoli
|58 (91)
|Palermo
|16 (72)
|Roma
|6 (75)
|Torino
|88 (89)
|Venezia
|71 (96)
|Nazionale
|59 (127)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|49 (20)
|Cagliari
|90 (21)
|Firenze
|21 (19)
|Genova
|20 (20)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|11 (22)
|Palermo
|62 (22)
|Roma
|79 (21)
|Torino
|49 (20)
|Venezia
|45 (25)
|Nazionale
|32 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 20 dicembre 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 96 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: