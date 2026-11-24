Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 24 novembre 2026: numeri vincenti e jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 24 novembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di XXX novembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|75
|76
|71
|83
|43
|Cagliari
|61
|49
|22
|63
|71
|Firenze
|80
|24
|4
|66
|79
|Genova
|27
|25
|85
|5
|7
|Milano
|2
|25
|5
|23
|19
|Napoli
|6
|51
|60
|55
|40
|Palermo
|65
|85
|64
|70
|8
|Roma
|61
|41
|69
|32
|4
|Torino
|72
|11
|53
|69
|76
|Venezia
|19
|40
|66
|13
|72
|Nazionale
|9
|63
|55
|78
|53
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 25 45 19 50 28 74
- Numero Jolly: 62
- Numero Superstar: 30
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 6 11 19 22 24 25 27 40 41 49 51 61 65 71 72 75 76 80 85
- Numero Oro: 75
- Doppio Oro: 75 76
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 126 estrazioni.
|Bari
|85 (86)
|Cagliari
|11 (102)
|Firenze
|18 (79)
|Genova
|21 (117)
|Milano
|26 (78)
|Napoli
|17 (95)
|Palermo
|67 (84)
|Roma
|13 (121)
|Torino
|25 (126)
|Venezia
|60 (75)
|Nazionale
|29 (90)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di concorsi anche per il 14 sulla ruota di Palermo.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|31 (19)
|Firenze
|72 (19)
|Genova
|43 (22)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (23)
|Roma
|66 (18)
|Torino
|21 (21)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 21 novembre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 58,2 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: