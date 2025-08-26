Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 26 agosto 2025: i numeri ritardatari e il jackpot
Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 26 agosto 2025: i numeri ritardatari prima dell'estrazione e il jackpot della sestina vincente
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 26 agosto 2025, avverranno a partire dalle ore 20.
I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.
Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 152 estrazioni.
|Bari
|82 (74)
|Cagliari
|42 (83)
|Firenze
|26 (152)
|Genova
|2 (96)
|Milano
|74 (125)
|Napoli
|49 (54)
|Palermo
|59 (64)
|Roma
|87 (88)
|Torino
|37 (54)
|Venezia
|89 (99)
|Nazionale
|21 (92)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 27 edizioni del concorso.
|Bari
|47 (19)
|Cagliari
|90 (21)
|Firenze
|21 (19)
|Genova
|59 (19)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|11 (20)
|Palermo
|66 (20)
|Roma
|79 (21)
|Torino
|49 (20)
|Venezia
|45 (27)
|Nazionale
|32 (20)
I numeri delle scorse edizioni
Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di sabato 23 agosto 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 42,5 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: