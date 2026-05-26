Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 26 maggio 2026: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 26 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 28 marzo 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|37
|35
|74
|51
|18
|Cagliari
|72
|17
|29
|1
|88
|Firenze
|39
|78
|42
|52
|62
|Genova
|44
|30
|37
|60
|1
|Milano
|18
|29
|67
|2
|86
|Napoli
|60
|87
|47
|69
|51
|Palermo
|72
|26
|34
|76
|18
|Roma
|3
|31
|20
|84
|39
|Torino
|82
|23
|74
|76
|70
|Venezia
|79
|68
|33
|87
|3
|Nazionale
|46
|63
|2
|41
|71
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 35 10 45 41 7 61
- Numero Jolly: 2
- Numero Superstar: 45
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 3 10 12 15 19 25 26 30 31 34 35 38 43 44 49 53 68 72 83 88
- Numero Oro: 19
- Doppio Oro: 19 83
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 113 estrazioni.
|Bari
|67 (101)
|Cagliari
|41 (106)
|Firenze
|78 (77)
|Genova
|66 (88)
|Milano
|77 (85)
|Napoli
|40 (113)
|Palermo
|90 (83)
|Roma
|17 (91)
|Torino
|65 (91)
|Venezia
|30 (60)
|Nazionale
|58 (61)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|1 (22)
|Cagliari
|59 (19)
|Firenze
|15 (21)
|Genova
|43 (19)
|Milano
|21 (19)
|Napoli
|16 (24)
|Palermo
|62 (20)
|Roma
|57 (22)
|Torino
|5 (20)
|Venezia
|53 (20)
|Nazionale
|32 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 23 maggio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 169,9 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: