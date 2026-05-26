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Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 26 maggio 2026: numeri vincenti e jackpot

Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot

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Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 26 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 28 marzo 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 37 35 74 51 18
Cagliari 72 17 29 1 88
Firenze 39 78 42 52 62
Genova 44 30 37 60 1
Milano 18 29 67 2 86
Napoli 60 87 47 69 51
Palermo 72 26 34 76 18
Roma 3 31 20 84 39
Torino 82 23 74 76 70
Venezia 79 68 33 87 3
Nazionale 46 63 2 41 71

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

  • Combinazione vincente: 35 10 45 41 7 61
  • Numero Jolly: 2
  • Numero Superstar: 45

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

  • I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 3 10 12 15 19 25 26 30 31 34 35 38 43 44 49 53 68 72 83 88
  • Numero Oro: 19
  • Doppio Oro: 19 83

lotto-e-superenalotto estrazione 26 maggio 2026

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 113 estrazioni.

Bari 67 (101)
Cagliari 41 (106)
Firenze 78 (77)
Genova 66 (88)
Milano 77 (85)
Napoli 40 (113)
Palermo 90 (83)
Roma 17 (91)
Torino 65 (91)
Venezia 30 (60)
Nazionale 58 (61)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 1 (22)
Cagliari 59 (19)
Firenze 15 (21)
Genova 43 (19)
Milano 21 (19)
Napoli 16 (24)
Palermo 62 (20)
Roma 57 (22)
Torino 5 (20)
Venezia 53 (20)
Nazionale 32 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 23 maggio 2026.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 23 maggio 2026

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 169,9 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere:

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