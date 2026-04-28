Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 aprile 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 28 aprile 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 30 aprile.
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|68
|50
|33
|31
|23
|Cagliari
|47
|80
|44
|24
|13
|Firenze
|62
|5
|49
|26
|47
|Genova
|22
|34
|29
|35
|86
|Milano
|33
|45
|55
|78
|27
|Napoli
|58
|36
|88
|47
|46
|Palermo
|21
|59
|73
|72
|46
|Roma
|40
|59
|74
|2
|32
|Torino
|64
|70
|36
|73
|13
|Venezia
|77
|64
|6
|84
|69
|Nazionale
|1
|14
|24
|4
|56
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 29 – 42 – 43 – 47 – 57 – 60
- Numero Jolly: 27
- Numero Superstar: 30
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 5 – 21 – 22 – 33 – 34 – 36 – 40 – 44 – 45 – 47 – 49 – 50 – 58 – 59 – 62 – 64 – 68 – 70 – 77 – 80
- Numero Oro: 68
- Doppio Oro: 68 – 50
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 112 estrazioni.
|Bari
|41 (112)
|Cagliari
|41 (90)
|Firenze
|33 (73)
|Genova
|66 (72)
|Milano
|77 (69)
|Napoli
|40 (97)
|Palermo
|45 (91)
|Roma
|17 (75)
|Torino
|65 (75)
|Venezia
|79 (74)
|Nazionale
|51 (64)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 57 sulla ruota Roma, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|1 (21)
|Cagliari
|59 (20)
|Firenze
|72 (20)
|Genova
|60 (18)
|Milano
|70 (19)
|Napoli
|16 (23)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (24)
|Torino
|27 (21)
|Venezia
|67 (19)
|Nazionale
|32 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di lunedì 27 aprile 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 156 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: