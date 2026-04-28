Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 28 aprile 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 30 aprile.

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 68 50 33 31 23 Cagliari 47 80 44 24 13 Firenze 62 5 49 26 47 Genova 22 34 29 35 86 Milano 33 45 55 78 27 Napoli 58 36 88 47 46 Palermo 21 59 73 72 46 Roma 40 59 74 2 32 Torino 64 70 36 73 13 Venezia 77 64 6 84 69 Nazionale 1 14 24 4 56

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 29 – 42 – 43 – 47 – 57 – 60

Numero Jolly: 27

Numero Superstar: 30

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 5 – 21 – 22 – 33 – 34 – 36 – 40 – 44 – 45 – 47 – 49 – 50 – 58 – 59 – 62 – 64 – 68 – 70 – 77 – 80

Numero Oro: 68

Doppio Oro: 68 – 50

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 112 estrazioni.

Bari 41 (112) Cagliari 41 (90) Firenze 33 (73) Genova 66 (72) Milano 77 (69) Napoli 40 (97) Palermo 45 (91) Roma 17 (75) Torino 65 (75) Venezia 79 (74) Nazionale 51 (64)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 57 sulla ruota Roma, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 1 (21) Cagliari 59 (20) Firenze 72 (20) Genova 60 (18) Milano 70 (19) Napoli 16 (23) Palermo 62 (21) Roma 57 (24) Torino 27 (21) Venezia 67 (19) Nazionale 32 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di lunedì 27 aprile 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 156 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: