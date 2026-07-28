Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 28 luglio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 30 luglio 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 82 27 80 3 69 Cagliari 23 1 8 88 72 Firenze 89 69 62 56 54 Genova 71 75 43 38 69 Milano 89 71 34 29 87 Napoli 55 10 18 72 85 Palermo 47 9 81 12 65 Roma 60 35 58 68 67 Torino 66 38 30 73 17 Venezia 88 11 13 48 21 Nazionale 79 56 73 5 39

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 43 62 9 6 54 1

Numero Jolly: 87

Numero Superstar: 69

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 8 9 10 11 23 27 35 38 47 55 60 66 69 71 75 80 82 88 89

Numero Oro: 82

Doppio Oro: 82 27

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

4.599.141,60 euro con i premi del Superenalotto;

1.070.707 euro con i premi Superstar;

600.146 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Categoria Numero vincite Quote punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 5 € 38.632,79 punti 4 788 € 249,02 punti 3 32.457 € 18,23 punti 2 449.924 € 5,00

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 137 estrazioni.

Bari 67 (137) Cagliari 19 (68) Firenze 53 (73) Genova 63 (78) Milano 65 (82) Napoli 70 (72) Palermo 53 (74) Roma 73 (57) Torino 37 (73) Venezia 31 (95) Nazionale 49 (94)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 24 (23) Cagliari 59 (21) Firenze 15 (22) Genova 43 (21) Milano 19 (19) Napoli 16 (25) Palermo 26 (22) Roma 67 (19) Torino 35 (20) Venezia 85 (22) Nazionale 68 (19)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 25 luglio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 201,4 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: