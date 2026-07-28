Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 luglio 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 28 luglio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 30 luglio 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|82
|27
|80
|3
|69
|Cagliari
|23
|1
|8
|88
|72
|Firenze
|89
|69
|62
|56
|54
|Genova
|71
|75
|43
|38
|69
|Milano
|89
|71
|34
|29
|87
|Napoli
|55
|10
|18
|72
|85
|Palermo
|47
|9
|81
|12
|65
|Roma
|60
|35
|58
|68
|67
|Torino
|66
|38
|30
|73
|17
|Venezia
|88
|11
|13
|48
|21
|Nazionale
|79
|56
|73
|5
|39
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 43 62 9 6 54 1
- Numero Jolly: 87
- Numero Superstar: 69
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 8 9 10 11 23 27 35 38 47 55 60 66 69 71 75 80 82 88 89
- Numero Oro: 82
- Doppio Oro: 82 27
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 4.599.141,60 euro con i premi del Superenalotto;
- 1.070.707 euro con i premi Superstar;
- 600.146 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Categoria
|Numero vincite
|Quote
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 38.632,79
|punti 4
|788
|€ 249,02
|punti 3
|32.457
|€ 18,23
|punti 2
|449.924
|€ 5,00
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 137 estrazioni.
|Bari
|67 (137)
|Cagliari
|19 (68)
|Firenze
|53 (73)
|Genova
|63 (78)
|Milano
|65 (82)
|Napoli
|70 (72)
|Palermo
|53 (74)
|Roma
|73 (57)
|Torino
|37 (73)
|Venezia
|31 (95)
|Nazionale
|49 (94)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|59 (21)
|Firenze
|15 (22)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|19 (19)
|Napoli
|16 (25)
|Palermo
|26 (22)
|Roma
|67 (19)
|Torino
|35 (20)
|Venezia
|85 (22)
|Nazionale
|68 (19)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 25 luglio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 201,4 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: