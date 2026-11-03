Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 3 novembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 5 novembre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 60 81 39 27 89 Cagliari 49 40 60 34 57 Firenze 33 90 53 40 10 Genova 18 81 28 44 52 Milano 12 50 54 43 81 Napoli 74 79 42 24 17 Palermo 51 31 10 90 62 Roma 23 27 40 65 28 Torino 89 44 69 4 21 Venezia 19 33 78 37 59 Nazionale 1 56 18 50 68

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 11 71 52 14 47 13

Numero Jolly: 43

Numero Superstar: 68

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 12 18 19 23 27 31 33 39 40 44 49 50 51 53 60 74 79 81 89 90

Numero Oro: 60

Doppio Oro: 60 81

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.808.258 euro con i premi del Superenalotto;

1.278.027 euro con i premi Superstar;

536.075 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 – – Punti 5+1 – – Punti 5 9 18.657,89 euro Punti 4 685 372,91 euro Punti 3 24.836 24,12 euro Punti 2 357.170 5 euro

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 110 estrazioni.

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di concorsi anche per il 14 sulla ruota di Palermo.

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 31 ottobre.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).

Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: