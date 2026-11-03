Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 novembre 2026: numeri vincenti e quote
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 3 novembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 5 novembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|60
|81
|39
|27
|89
|Cagliari
|49
|40
|60
|34
|57
|Firenze
|33
|90
|53
|40
|10
|Genova
|18
|81
|28
|44
|52
|Milano
|12
|50
|54
|43
|81
|Napoli
|74
|79
|42
|24
|17
|Palermo
|51
|31
|10
|90
|62
|Roma
|23
|27
|40
|65
|28
|Torino
|89
|44
|69
|4
|21
|Venezia
|19
|33
|78
|37
|59
|Nazionale
|1
|56
|18
|50
|68
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 11 71 52 14 47 13
- Numero Jolly: 43
- Numero Superstar: 68
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 12 18 19 23 27 31 33 39 40 44 49 50 51 53 60 74 79 81 89 90
- Numero Oro: 60
- Doppio Oro: 60 81
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.808.258 euro con i premi del Superenalotto;
- 1.278.027 euro con i premi Superstar;
- 536.075 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|–
|–
|Punti 5+1
|–
|–
|Punti 5
|9
|18.657,89 euro
|Punti 4
|685
|372,91 euro
|Punti 3
|24.836
|24,12 euro
|Punti 2
|357.170
|5 euro
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 110 estrazioni.
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di concorsi anche per il 14 sulla ruota di Palermo.
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 31 ottobre.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: