Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi 30 dicembre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 2 gennaio 2026, con i recuperi di Capodanno.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 15 65 34 86 47 Cagliari 70 20 89 2 86 Firenze 82 26 15 37 24 Genova 43 29 58 55 53 Milano 36 2 59 72 4 Napoli 21 79 31 53 8 Palermo 64 7 90 9 87 Roma 61 86 68 28 75 Torino 16 66 19 15 57 Venezia 8 3 66 36 60 Nazionale 8 58 84 21 39

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 6 67 9 20 17 60

Numero Jolly: 1

Numero Superstar: 73

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 3 7 8 15 16 20 21 26 29 36 43 61 64 65 66 70 79 82 86

Numero Oro: 15

Doppio Oro: 15 65

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

3.101.277 euro con i premi del Superenalotto;

677.338 euro con i premi Superstar;

537.506 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 0 Punti 5+1 0 0 Punti 5 16 10.663,24 € Punti 4 1.265 137,15 € Punti 3 36.446 14,34 € Punti 2 446.907 5,00 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 142 estrazioni.

Bari 20 (111) Cagliari 19 (93) Firenze 42 (142) Genova 52 (84) Milano 73 (74) Napoli 3 (59) Palermo 36 (66) Roma 6 (79) Torino 89 (93) Venezia 71 (100) Nazionale 59 (131)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Milano, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (22) Cagliari 20 (19) Firenze 21 (20) Genova 59 (21) Milano 70 (25) Napoli 27 (20) Palermo 25 (22) Roma 57 (25) Torino 54 (20) Venezia 81 (19) Nazionale 32 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di lunedì 29 dicembre.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: