Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 30 dicembre 2025: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi 30 dicembre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 2 gennaio 2026, con i recuperi di Capodanno.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|15
|65
|34
|86
|47
|Cagliari
|70
|20
|89
|2
|86
|Firenze
|82
|26
|15
|37
|24
|Genova
|43
|29
|58
|55
|53
|Milano
|36
|2
|59
|72
|4
|Napoli
|21
|79
|31
|53
|8
|Palermo
|64
|7
|90
|9
|87
|Roma
|61
|86
|68
|28
|75
|Torino
|16
|66
|19
|15
|57
|Venezia
|8
|3
|66
|36
|60
|Nazionale
|8
|58
|84
|21
|39
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 6 67 9 20 17 60
- Numero Jolly: 1
- Numero Superstar: 73
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 3 7 8 15 16 20 21 26 29 36 43 61 64 65 66 70 79 82 86
- Numero Oro: 15
- Doppio Oro: 15 65
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 3.101.277 euro con i premi del Superenalotto;
- 677.338 euro con i premi Superstar;
- 537.506 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|0
|Punti 5+1
|0
|0
|Punti 5
|16
|10.663,24 €
|Punti 4
|1.265
|137,15 €
|Punti 3
|36.446
|14,34 €
|Punti 2
|446.907
|5,00 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 142 estrazioni.
|Bari
|20 (111)
|Cagliari
|19 (93)
|Firenze
|42 (142)
|Genova
|52 (84)
|Milano
|73 (74)
|Napoli
|3 (59)
|Palermo
|36 (66)
|Roma
|6 (79)
|Torino
|89 (93)
|Venezia
|71 (100)
|Nazionale
|59 (131)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Milano, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (22)
|Cagliari
|20 (19)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (21)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|27 (20)
|Palermo
|25 (22)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|54 (20)
|Venezia
|81 (19)
|Nazionale
|32 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di lunedì 29 dicembre.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: