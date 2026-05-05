Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 maggio 2026: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 5 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 7 maggio 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|13
|20
|43
|72
|40
|Cagliari
|88
|50
|81
|43
|47
|Firenze
|60
|32
|13
|23
|6
|Genova
|71
|19
|22
|55
|39
|Milano
|14
|9
|22
|16
|19
|Napoli
|51
|69
|89
|62
|46
|Palermo
|68
|78
|38
|27
|44
|Roma
|20
|47
|62
|56
|34
|Torino
|9
|29
|6
|14
|1
|Venezia
|34
|77
|11
|88
|83
|Nazionale
|56
|26
|22
|77
|75
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 24 81 34 87 55 45
- Numero Jolly: 23
- Numero Superstar: 52
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:
- Numero Oro: 13
- Doppio Oro: 13 20
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 116 estrazioni.
|Bari
|41 (116)
|Cagliari
|41 (94)
|Firenze
|33 (77)
|Genova
|66 (76)
|Milano
|77 (73)
|Napoli
|40 (101)
|Palermo
|45 (95)
|Roma
|17 (79)
|Torino
|65 (79)
|Venezia
|79 (78)
|Nazionale
|51 (68)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|22 (20)
|Cagliari
|87 (19)
|Firenze
|72 (21)
|Genova
|43 (20)
|Milano
|70 (22)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (23)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|27 (20)
|Venezia
|66 (20)
|Nazionale
|32 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di lunedì 4 maggio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 159,4 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: