Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 6 ottobre 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 6 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di giovedì 8 ottobre 2026
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|50
|20
|35
|6
|4
|Cagliari
|22
|56
|17
|89
|74
|Firenze
|44
|41
|61
|8
|2
|Genova
|55
|90
|74
|42
|52
|Milano
|3
|80
|84
|33
|87
|Napoli
|27
|30
|50
|80
|87
|Palermo
|61
|31
|40
|48
|42
|Roma
|79
|58
|44
|52
|51
|Torino
|46
|5
|40
|39
|52
|Venezia
|39
|22
|68
|21
|27
|Nazionale
|54
|84
|43
|6
|12
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 22 – 32 – 34 – 70 – 74 – 77
- Numero Jolly: 30
- Numero Superstar: 14
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 3 – 5 – 20 – 22 – 27 – 30 – 31 – 35 – 39 – 41 – 44 – 46 – 50 – 55 – 56 – 58 – 61 – 79 – 80 – 90
- Numero Oro: 50
- Doppio Oro: 50 – 20
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 107 estrazioni.
|Bari
|21 (102)
|Cagliari
|11 (74)
|Firenze
|66 (107)
|Genova
|21 (89)
|Milano
|84 (69)
|Napoli
|11 (81)
|Palermo
|16 (74)
|Roma
|13 (93)
|Torino
|25 (98)
|Venezia
|68 (75)
|Nazionale
|85 (79)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 3 ottobre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 36,6 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra monstre di 223 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 11 settembre 2025 a La Valletta Brianza (provincia di Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: