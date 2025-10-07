Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 7 ottobre 2025: i numeri ritardatari e il jackpot
Scopri i numeri del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di oggi martedì 7 ottobre 2025
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 7 ottobre 2025 inizieranno a partire dalle ore 20.
I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.
Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e le combinazioni vincenti del Superenalotto.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 107 estrazioni.
|Bari
|82 (98)
|Cagliari
|85 (104)
|Firenze
|42 (94)
|Genova
|56 (72)
|Milano
|25 (97)
|Napoli
|25 (68)
|Palermo
|59 (88)
|Roma
|63 (80)
|Torino
|7 (78)
|Venezia
|5 (94)
|Nazionale
|82 (107)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|49 (20)
|Cagliari
|90 (21)
|Firenze
|21 (19)
|Genova
|20 (20)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|11 (22)
|Palermo
|62 (22)
|Roma
|79 (21)
|Torino
|49 (20)
|Venezia
|45 (25)
|Nazionale
|32 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di sabato 4 ottobre 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 60,9 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: