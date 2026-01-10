Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 10 gennaio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 10 gennaio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 149 estrazioni.

Bari 20 (119) Cagliari 19 (98) Firenze 42 (149) Genova 52 (87) Milano 73 (81) Napoli 3 (66) Palermo 36 (73) Roma 6 (86) Torino 89 (100) Venezia 71 (107) Nazionale 59 (138)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 49 (20) Cagliari 90 (21) Firenze 21 (19) Genova 20 (20) Milano 86 (24) Napoli 11 (22) Palermo 62 (22) Roma 79 (21) Torino 49 (20) Venezia 45 (25) Nazionale 32 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 9 gennaio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 103,6 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: